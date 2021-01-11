Pembukaan Pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) 2021
POLRI kembali membuka Penerimaan Polri Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) seluruh Indonesia mulai terhitung 7 Januari 2021.
BANGKAPOS.COM -- POLRI kembali membuka Penerimaan Polri Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) seluruh Indonesia mulai terhitung 7 Januari 2021.
Dengan mengusung semangat dan komitmen BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) Polri kembali membuka keran penerimaan polisi sumber sarjana atau lebih di kenal dengan SIPSS.
PERSYARATAN UMUM :
1. WNI;
2. BERIMAN DAN BERTAQWA PADA TUHAN YANG MAHA ESA;
3. SETIA KEPADA NKRI;
4. MINIMAL 18 TAHUN MAKSIMAL 28 TAHUN;
5. SEHAT JASMANI ROHANI DAN BEBAS NARKOBA (SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA);
6. TIDAK SEDANG TERLIBAT KASUS PIDANA ATAU SEDANG DI PIDANA DIBUKTIKAN DENGAN SKCK;
7. BERWIBAWA JUJUR ADIL DAN BERKELAKUAN TIDAK TERCELA;
8. BERSEDIA DITEMPATKAN DI SELURUH NKRI.
PERSYARATAN KHUSUS :
A. PRIA DAN WANITA BELUM PERNAH MENJADI ANGGOTA POLRI;
B. BELUM PERNAH MENIKAH SECARA HUKUM POSITIF/AGAMA/ADAT;
C. BELUM PERNAH HAMIL/MELAHIRKAN DAN SANGGUP UNTUK TIDAK MENIKAH SELAMA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN KHUSUS S-2 PROFESI DAN S-1/S-2 YANG MEMILIKI KOMPETENSI PENERBANG DIPERBOLEHKAN SUDAH MENIKAH NAMUN BAGI WANITA BELUM MEMILIKI ANAK DAN SANGGUP TIDAK MEMILIKI ANAK DAN SANGGUP TIDAK MEMPUNYAI ANAK/HAMIL SELAMA PENDIDIKAN PEMBENTUKAN;
D. UMUR PADA SAAT PEMBENTUKAN DIK SIPSS TA 2021:
1. MAKSIMAL 38 TAHUN UNTUK S-2 PROFESI KEDOKTERAN GIGI FORENSIK;
2. MAKSIMAL 36 TAHUN UNTUK S-2/S-2 PROFESI DAN S-1/S-2 BERKOMPETENSI TERTENTU (PILOT) DENGAN SERTIFIKAT FLYING SCHOOL;
3. MAKSIMAL 29 TAHUN UNTUK S-1 PROFESI;
4. MAKSIMAL 26 TAHUN UNTUK S-1/D-IV.
TINGGI BADAN :
- PRIA = 158 CM
- WANITA = 155 CM
BUKA PENDIDIKAN TANGGAL 2 MARET S.D 21 SEPTEMBER 2021
TATA CARA PENDAFTARAN :
1. MENDAFTARKAN DIRI MELALUI WEBSITE www.penerimaan.polri.go.id MULAI TANGGAL 7 JANUARI S.D 24 JANUARI 2021;
2. VERIFIKASI HASIL REGISTRASI ONLINE DI POLDA KEP. BABEL DENGAN MEMBAWA :
A. FORM REGISTRASI ONLINE;
B. KTP, KK, AKTE ASLI DAN FOTOKOPI DILEGALISIR DISDUKCAPIL;
C. IJAZAH SD, SMP, SMA/SMK/MA/SEDERAJAT, D-IV, S-1, S-2, DAN TRANSKIP NILAI ASLI SERTA FOTOKOPI DILEGALISIR SEKOLAH/PT;
D. COPY SERTIFIKAT AKREDITASI DARI BAN-PT YANG DILEGALISIR;
E. SKCK ASLI DAN FOTOKOPI YANG DILEGALISIR;
F. PAS PHOTO 4X6 BERLATAR BELAKANG MERAH (10 LEMBAR);
G. SURAT PERSETUJUAN ORANG TUA/WALI (FORM DI WEBSITE);
H. SURAT PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA POLRI DITULIS TANGAN (FORM WEBSITE);
I. SURAT PERNYATAAN BELUM MENIKAH DAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP (FORM DI WEBSITE);
J. SURAT PERJANJIAN IKATAN DINAS PERTAMA ANGGOTA POLRI (FORM DI WEBSITE);
K. SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG SEBENARNYA (FORM DI WEBSITE);
L. SURAT PERNYATAAN TIDAK TERIKAT PERJANJIAN DENGAN INSTANSI LAIN (FORM DI WEBSITE);
M. SURAT PERNYATAAN PESERTA DAN ORANG TUA/WALI UNTUK TIDAK KKN, SPONSORSHIP/KETEBELECE (FORM DI WEBSITE);
N. SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG ATAU IKUT SERTA DALAM ORGANISASI/PAHAM YANG BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA, UUD 45, NKRI, DAN BHINEKA TUNGGAL IKA (FORM DI WEBSITE);
O. SURAT PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR NORMA AGAMA, KESUSILAAN, SOSIAL, DAN HUKUM (FORM DI WEBSITE).
*SELURUH BERKAS DIFOTOKOPI DIRANGKAP 2 (DUA),
IJAZAH S-1/S-1 PROFESI :
- KEDOKTERAN UMUM (PROFESI);
- KEDOKTERAN GIGI (PROFESI);
- PSIKOLOGI;
- BIOLOGI (MURNI);
- TEKNIK INFORMATIKA (PROGRAMMING);
- TEKNIK INFORMATIKA (JARINGAN);
- SISTEM INFORMASI (DATABASE);
- DESIGN KOMUNIKASI VISUAL/DESIGN GRAFIS;
- TEKNIK PENERBANGAN;
- TEKNIK ELEKTRO (ARUS LEMAH);
- TEKNO METALURGI;
- HUBUNGAN INTERNASIONAL;
- SASTRA CHINA;
- SASTRA PRANCIS/SPANYOL;
- PENDIDIKAN OLAHRAGA;
- PENDIDIKAN KURIKULUM;
- FARMASI APOTEKER (PROFESI);
- ILMU KOMUNIKASI (JURNALISTIK);
- PERPAJAKAN;
- SEMUA PRODI + SERTIKAT CPL IR FLYING SCHOOL.
IJAZAH D-IV:
- AHLI NAUTIKA TK III (WAJIB MEMILIKI IJAZAH AHLI NAUTIKA TK III DARI DITJEN PERHUBUNGAN LAUT, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI;
- KETATALAKSANAAN ANGKUTAN LAUT DAN PELABUHAN.
3. KHUSUS UNTUK PRODI KEDOKTERAN, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI WAJIB MEMPUNYAI SURAT TANDA INTERNSIP DAN SURAT TANDA REGISTRASI DEFINITIF:
- BAGI LULUSAN DARI PTN/SWASTA DENGAN PROGRAM STUDI YANG TERAKREDITASI A DAN B DENGAN IPK MINIMAL 2.75 ( TERDAFTAR DI BAN - PT WAJIB MELAMPIRKAN TANDA LULUS / IJAZAH YANG DILEGALISIR/DIKETAHUI OLEH PEMBANTU DEKAN BIDANG AKADEMIK;
- BAGI LULUSAN PT DI LUAR NEGERI WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KEPUTUSAN PENYETARAAN YANG DIKELUARKAN OLEH DIRJEN PENDIDIKAN TINGGI.
Penerimaan/Pendaftaran ini dibuka mulai dari tanggal 7 Januari s.d 24 Januari 2021 di Polres dan Polda di seluruh indonesia melalui website www.penerimaa.polri.go.id.
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