Daiana, Gadis Cantik Kazakhtan yang Dilamar Fiki Naki Youtuber Asal Indonesia, Begini Trik Gombalnya

BANGKAPOS.COM - Seorang pria asal Indonesia berhasil meluluhkan hati seorang wanita cancik asal Kazakhtan.

Belakangan, gadis bernama Daiana itu mendadak viral di Indonesia.

Parasnya yang cantik, pun banyak dikagumi para warganet.

Sosok gadis asal Kazakhstan ini mendadak jadi viral di Indonesia. Gadis bernama Daiana viral gara-gara diajak menikah oleh YouTuber asal Indonesia, Fiki Naki. Kini Instagram Daiana banjir komentar dari netizen Indonesia.

Gadis berparas cantik asal Kazakhstan belakangan sedang viral di Indonesia.

Daiana namanya, viral setelah menerima ajakan menikah dari Youtuber Indonesia, Fiki Naki.

Fiki Naki diketahui adalah seorang YouTuber asal Pekanbaru, Provinsi Riau, yang mahir beberapa bahasa asing.

Selain Bahasa Inggris, Fiki juga mampu menggunakan Bahasa Rusia dengan sangat baik.

Kemampuannya itu kemudian Ia pakai untuk mengobrol dengan orang-orang dari berbagai negara menggunakan alikasi Ome TV.

Warga negara yang kerap Fiki ajak berbincang adalah Rusia, maupun negara pecahan Rusia, salah satunya Kazakhstan.

Pada satu kesempatan, Fiki dan Daiana bertemu di Ome TV, seperti video yang diunggah akun Instagram @fansbase_fiki.naki.

Fiki Naki berbincang di Ome TV bersama dua gadis Kazakhstan (Instagram)

Mereka pun berbincang, dan mulai memperkenalkan diri satu sama lain.

Tak disangka, Daiana yang saat itu bersama temannya Dariga, terpukau dengan kemampuan Fiki berbahasa Rusia.

Saking kagumnya, Daiana tak segan mengakui bahwa Ia menyukai Fiki, sembari memujinya bahwa Fiki adalah pria Indonesia tertampan yang pernah Ia lihat.

Bahkan, Ia juga mengaku siap menikah dan tinggal di Indonesia dengan Fiki.

Meski terkesan seperti sebuah candaan, namun rupanya percakapan Fiki dan Daiana membuat netizen baper.

Instagram Daiana, kini bahkan dibanjiri netizen Indonesia.

Banyak yang memuji kecantikan Daiana, yang diketahu saat ini masih berstatus mahasiswa Hukum di negaranya.

Daiana (Instagram @Demi.demik)

Seperti yang dikatakan akun Instagram @ranu.dirjo, ia berkomentar “Pindah ke Indo aja, biar cwk2 yg jual mahal pada nyadar bahwa diatas langit msih ada bidadari”.

Ada juga akun @wulanv yang menilai Daiana cocok jadi artis di Indonesia: “Klo di indonesia, dia ud pasti jd artis sinetron”

Daiana juga sempat mengunggah fotonya dengan caption menanyakan kenapa Ia dan Fiki belum menikah. “why are we still not married @fikinakii ????” tulis di Instagramnya @demi.demik.

Hal ini makin membuat netizen Indonesia baper dengan gadis Kazakhstan ini.

Sosok Youtuber Fiki Naki belakangan ini ramai diperbincangkan di sejumlah platform media sosial mulai dari Youtube, Facebook, Instagram maupun TikTok.

Fiki Naki adalah youtuber asal Pekanbaru ini mendadak viral belakangan ini.

Pasalnya hanya kurun dalam 1 bulan, YouTube mencapai 1,2 Juta subcriber.

Bahkan videonya sendiri sudah ditonton lebih dari 50 juta kali hanya dalam satu bulan saja.

Tak hanya memiliki paras yang ganteng, FIki Naki juga menguasai sejumlah bahasa asing, mulai dari bahasa Inggris, Rusia, Rumania, Kazakhastan, Denmark, Spanyol, Mandarin dan Arab.

Memiliki kemampuan berbahasa, Fiki membuat sejumlah orang terkagum termasuk sejumlah bule cantik yang berkomunikasi di Ome TV yang diunggahnya di akun YouTube pribadinya.

Tak heran, jika dalam satu bulan saja Fiki sudah mendapat lebih dari satu juta subscribers di akun YouTube pribadinya tersebut.

Kemampuan Fiki dalam berbahasa rupanya didapatkan dengan cara otodidak. Ia belajar sendiri melalui chanel Youtube dan sejumlah aplikasi belajar bahasa yang banyak di internet.

Selain Bahasa Inggris awalnya, Fiki tertarik dengan Bahasa Rumania dan Rusia. Dirinya pun mulai mempelajari huruf, ejaan, hingga pengucapan kalimat bahasa tersebut lewat YouTube.

Tak hanya itu, ia juga mengaku sering mempraktikkan kedua bahasa itu dengan diri sendiri.

Fiki Naki sering kali unggah video dirinya bercakap-cakap dengan cewek cantik terutama dari Rusia.

