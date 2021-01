Tak Peduli Video Syur Gisel, Wijin Tetap Mau Nikahi sang Kekasih, Ini Bagian Tubuh yang Ia Sukai

BANGKAPOS.COM- Wijin, Pria yang saat ini menjalin hubungan asmara dengan Gisella Anastasia tetap mencintai kekasihnya meski sang kekasih terjerat kasus video syur dengan Michael Yukinobu de Fretes atau Nobu.

Wijin bahkan menegaskan ia tetap mau menikahi Gisella Anastasia.

Pria bernama asli Wijaya Saputra itu blak-blakan menjawab pertanyaan dari Boy William soal rencananya menikahi mantan istri Gading Marten itu.

Bahkan, Wijin dengan tegas mengaku akan menikahi Gisel, meski bukan dalam waktu dekat.

Gisella Anastasia dan Wijaya Saputra atau Wijin - Instagram/gisel_la (Instagram/gisel_la)

Hal ini dilansir TribunnewsBogor.com (grup Bangkapos.com) dari laman Youtubenya, Senin (11/1/2021).

Seperti diketahui, hubungan asmara Wijin dan Gisel kini sedang dilanda cobaan.

Pasalnya, Gisel terjerat kasus video syur yang dilakukannya bersama MYD.

Namun Wijin justru terlihat setia mendampingi Gisel.

Maka dari itu, Boy William pun penasaran seberapa setianya Wijin kepada Gisel, terutama soal rencana menikah.

"Will you marry her ? (Apakah Kamu akan menikahi Gisel) ?" tanya Boy William.

"Yes," jawab Wijin tegas.

Namun diakui Wijin, ia masih butuh waktu guna mempersiapkan pernikahannya dengan Gisel.