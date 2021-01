Awal Tahun 2021, Warna Baru MX King 150 Meluncur

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Awal Tahun 2021, Yamaha merilis warna baru MX King 150 yang kian menonjolkan tampilan berkarakter agresifnya. Selain itu, karakter desainnya pun makin mempertegas aura sporty motor tersebut.

Tiga warna teranyar “The King of Street” yang diperkenalkan adalah aggressive red yang merupakan pilihan yang cocok buat kalangan muda yang ingin merasakan sensasi berkendara dan jadi pusat perhatian.

Lalu active blue yang menjadi ciri khas warna Yamaha Racing dapat menjadi partner berkendara tepat bagi pecinta sport yang energik.

Tak ketinggalan, warna Sporty Black Yellow yang sesuai dengan konsumen yang berani tampil beda.

Ditambah lagi, Yamaha merancang desain yang agresif sporty ditunjukkan melalui perpaduan striping yang tajam, downforce line angle dan grafis asymetrical yang disematkan pada MX King 150 warna sporty black yellow dan aggressive red.

Kombinasi ini menghasilkan penampilan yang gagah dan kental dengan gaya sporty yang mengesankan.

Dalam segala keunggulannya, MX King pun menyabet dua penghargaan best of cub/bebek 110-150 cc dari Otomotif Award dan GridOto Award yang diraih Tahun 2020 lalu.

”Banyaknya penggemar MX King 150 membuat kami konsisten menyegarkan tampilannya. Di bulan pertama Tahun 2021 ini kami memperkenalkannya untuk konsumen yang ingin memiliki MX King 150 warna baru di tahun yang baru, agar lebih sporty dan fresh dengan beragam pilihan warna terbaik,” kata Antonius Widiantoro, Manager Public Relations, YRA and Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), Kamis, 14/1/2021).

MX King 150 warna baru ini dipasarkan pada harga Rp24.075.000 on the road Jakarta. Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://yamaha-motor.co.id/product/mx-king-150/

-------

Informasi Produk King of Style MX King 150 tampil dengan 3 lampu (terdiri dari 2 low beam dan 1 high beam) dengan bentuk yang tajam dan sudah mengadopsi teknologi LED sehingga membuat sistem pencahayaan bagian depan motor menjadi lebih terang, efisien dan tahan lama. Motor moped sport ini juga telah dilengkapi dengan fitur hazard lamp yang berfungsi sebagai tanda ketika pengendara mengalami kondisi darurat.

King of Agility semakin lincah memiliki light frame design serta pijakan kaki pengendara yang dapat dilipat sehingga efektif dalam meningkatkan kelincahan dan kenyamanan saat sedang bermanuver. Posisi berkendara motor juga semakin sporty berkat kehadiran suspensi mono shock yang terdapat pada bagian belakang motor.

Perpaduan ban tubeless lebar (F : 90/80-17 dan R : 120/70-17) dan velg berukuran 17 inch yang terdapat pada bagian kaki-kaki motor, tidak hanya menciptakan rasa berkendara yang lebih stabil tetapi turut membuat tampilan motor menjadi terlihat gagah. Juga telah dilengkapi double disc brake sehingga mampu meningkatkan sistem pengereman menjadi semakin optimal.

King of Technology menggunakan digital speedometer yang memiliki desain futuristik dan bersifat informatif dalam menyajikan beragam informasi terkait sepeda motor kepada sang pengendara.

King of Performance mengusung mesin 150cc fuel injection, 4 valve, dengan 5 percepatan yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 11.3 kW/8500 rpm dan torsi 13.8 kW/7000 rpm. Selain itu, mesin yang mengadopsi teknologi balap tersebut telah dilengkapi dengan liquid cooled (berpendingin cairan) yang mampu menjaga suhu mesin tetap stabil serta DiAsil cylinder & forged piston yang membuat mesin motor menjadi tiga kali lebih awet, kuat dan ringan.(Bangkapos.com/Agusrya)