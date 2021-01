Dikira Obat Ajaib, Pria Ini Nekat Menyuntikkan Jamur ke Tubuhnya, Ini yang terjadi

BANGKAPOS.COM - Seorang pria AS mengalami kegagalan organ setelah mengubah jamur psychedelic menjadi teh yang kemudian disuntikkan ke pembuluh darahnya.

Menurut laporan di Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry , keluarga pria berusia 30 tahun itu membawanya ke ruang gawat darurat Nebraska setelah melihat dia kebingungan.

Dilansir Insider, Rabu (13/1/2021), Pria itu mengidap gangguan bipolar tipe 1, berdasarkan laporan para dokter yang menulis studi kasus.

Pria itu belum minum obat, jadi telah melalui episode manik dan depresi.

Selama episode baru-baru ini terkait dengan gangguan bipolar, dia telah meneliti bagaimana dapat mengurangi penggunaan opioid di rumah, kata keluarganya.

Saat itulah dia membaca tentang potensi psilocybin, obat yang ditemukan dalam jamur psikedelik, alias jamur ajaib untuk mengobati gejala depresi dan kecemasan .

Memang, semakin banyak penelitian menunjukkan psilocybin bisa menjadi pengobatan untuk orang-orang dengan depresi yang berbeda, tetapi belum berhasil dengan antidepresan tradisional.

Sebelumnya, para peneliti di Johns Hopkins dan New York University melakukan beberapa penelitian kecil terhadap pasien kanker yang mengalami kecemasan dan depresi.

Setelah diberikan psilocybin, sebagian besar pasien melaporkan mengalami kemajuan, dan gejala itu segera hilang.

Namun, obat tersebut tidak untuk disuntikkan, yang dipelajari pria ini setelah tiga minggu dirawat di rumah sakit.