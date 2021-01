Gisel Tulis Perjalanan Panjang yang Berliku, Nobu Bilang Masih Benar-benar Sayang, Mau Dinikahi?

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Perjalanan masih panjang dan berliku, Gisella Anastasia menulis lembah kelam yang harus dilaluinya ke depan nanti. Gisella Anastasia kini menjadi tersangka kasus video syur yang dia perankan.

Selama menghadapi kasus video syur mirip dirinya, Gisella Anastasia menyerahkan dirinya kepada Tuhan YME.

Bahkan, Gisella Anastasia pun sampai mengunggah ayat-ayat Tuhan YME sebagai bentuk menguatkan diri untuk menghadapi kasus video syur mirip dirinya.

Tentu ada alasan Gisella Anastasia sampai meminta pengampunan Tuhan YME dan mengunggah ayat-ayat Tuhan di media sosial instagramnya.

"Perjalananku masih panjang dan berliku, mungkin akan banyak lembah kelam yang harus aku lalui di depan nanti," tulis Gisella Anastasia di instagram storynya, dikutip Warta Kota, Jumat (15/1/2021).

Setelah dua bulan belakangan ini pasrah dan menghadap Tuhan YME, wanita yang akrab disapa Gisel itu seakan memiliki kekuatan besar menjalani kehidupan kedepannya.

"Namun aku tidak takut karena Tuhan bersamaku," tulisnya

Wanita berusia 30 tahun itu memotivasi semua orang untuk tidak melupakan Tuhan YME, agar mendapatkan pengampunan dan perlindungan.

"Siapapun kalian dimanapun kalian berada dan apapun pergumulan kalian saat ini, don't be afraid, for god is with you," tulis janda Gading Marten itu.

Menurut Gisella Anastasia, melarikan diri kepada Tuhan YME dari masalah kasus video syur mirip dirinya adalah langkah yang tepat.