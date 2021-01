Hoax Vaksin Covid-19 Bisa Memperpanjang Alat Kelamin, Setelah Disuntik Tak Ada yang Membesar

BANGKAPOS.COM - Sejumlah hoax bertebaran seiring dengan program vaksinasi Covid-19 yang dijalankan pemerintah. Mulai dari bahan baku yang tak halal hingga efek vaksin yang katanya bisa memperpanjang penis.

Vaksin Covid-19 dikabarkan bisa memberikan perubahan pada alat vital pria. Kabar tersebut ternyata tak benar,

Sejumlah kabar beredar di masyarakat terkait pengaruh Vaksin Covid-19 yang bisa memperbesar penis. Kementerian Komunikasi dan Informasi memastikan bahwa kabar itu disinformasi yang tersebar.

Melasnir Kominfo, beredar di media sosial Facebook sebuah gambar hasil tangkapan layar dari siaran langsung berjudul "Vaksin Covid-19 Memperbesar Ukuran Penis" (Covid Vaccine Enlarges Penis!).

Disebutkan pula bahwa penelitian menunjukkan rata-rata panjang penis meningkat 23 persen.

Dikutip dari Antaranews.com, menurut pemeriksaan fakta Pesacheck.org, unggahan yang beredar di Facebook tersebut adalah hoaks.

Foto itu pertama kali dibuat dengan menggunakan "Break Your Own News" dengan tujuan parodi saja. "Break Your Own News" adalah situs untuk membuat meme yang menggunakan format "breaking news".

Pengguna dengan mudah tinggal menempelkan foto serta membuat judul yang diinginkan.

Situs itu sebelumnya telah mengimbau penggunanya untuk berhati-hati atas apa yang dibuat dan kemungkinan unggahan tersebut disebarluaskan.

Selain informasi tersebut, Kominfo juga memastikan disinformasi yang menyebutkan bahwa vaksin Sinovac mengandung Vero Cell atau sel kera hijau Afrika.