Pasokan Ikan di TPI Sungailiat Dipasok dari Daerah Luar

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kondisi parahnya pendangkalan akibat abrasi pasir laut di mulut muara Air Kantung Sungailiat saat ini telah menyebabkan pasokan ikan yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sungailiat Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat sangat sedikit atau jauh berkurang.

Kondisi ini menyebabkan harga ikan juga ikut naik dari biasanya.

"Pasokan ikan di TPI saat ini kebanyakan dipasok dari daerah luar, seperti Sadai Toboali Kabupaten Bangka Selatan, Pangkalpinang dan Tempilang Kabupaten Bangka Baran at, kalau dari nelayan Sungailiat saja sangat sedikit karena banyak perahu nelayan yang tidak bisa turun melaut karena kesulitan lewati muara Air Kantung Sungailiat yang dangkal," kata Abdul, pedagang ikan di TPI PPN Sungailiat, Senin (18/01/2021).

Pantauan Bangkapos.com juga terlihat hanya ada beberapa pedagang ikan saja (tidak sampai 10 lapak) yang masih membuka lapaknya untuk menjual ikan, padahal saat normal puluhan pedagang ikan membuka lapaknya di kawasan ini.

"Ini ikan selanget dan pirang dipasok dari Tempilang Kabupaten Bangka Barat , juga ikan tongkol dari Sadai Toboali dan Pangkalpinang," ujarnya.

Sementara pantauan harga ikan juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, seperti ikan tongkol biasanya 25.000-30.000 per kg naik menjadi Rp 45.000 per kg, ikan dencis biasanya Rp 5.000-10.000 per kg saat ini naik menjadi Rp 20.000- Rp 30.000 per kg, demikian juga beberapa ikan lainnya.

Daftar harga ikan per kg di TPI PPN Sungailiat, Senin (18/01/2021):

1. Tongkol Rp 45.000.

2. Dencis Rp 20.000- Rp 30.000.

3. Selanget Tempilang Rp 20.000

4. Pirang Rp 20.000

5. Singkur Rp 35.000

6. Tambang Rp 20.000

7. Jebung Rp 37.000- Rp 40.000

8. Ciu kecil Rp 20.000

9. Mayong Rp 35.000

10. CMB Rp 60.000

11. Krisi Bali Rp 25.000

(Bangkapos.com/Edwardi)

Cap: Suasana transaksi perdagangan ikan di TPI PPN Sungailiat, Senin (18/01/2021). edw