Suzuki Luncurkan Tampilan Terbaru New Carry Pick Up, Dilengkapi APPAR Hingga Irit Bensin

Tangkapan layar PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) saat mengelar Peluncuran New Carry Pick Up melalui saluran Youtube resmi Suzuki Indonesia.

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Memasuki tahun 2021, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) terus berinovasi menghadirkan produk-produk terbaru untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan meluncurkan New Carry Pick Up yang hadir dengan tampilan baru.

Acara peluncuran kendaraan niaga andalan Suzuki ini dilaksanakan pada Kamis (21/01/2021) melalui saluran Youtube resmi Suzuki Indonesia yang berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

New Carry Pick Up ini hadir dengan dua pengembangan baru yang diharapkan bisa semakin memenuhi kebutuhan konsumen segmen kendaraan komersial.

Managing Director 4W Sales & Marketing PT SIS Hideaki Tokuda mengatakan, penyegaran produk khsususnya New Carry Pick Up di awal tahun ini merupakan komitmen Suzuki untuk terus menghadirkan beragam pilihan kepada konsumen.

“Kami akan terus meluncurkan produk, baik baru maupun penyegaran, sehingga bisa selalu sesuai dengan kebutuhan konsumen, termasuk peluncuran tampilan baru New Carry Pick Up ini. Penyegaran ini kami yakini membuat New Carry Pick Up lebih kokoh, tangguh, dan aman,” kata Tokuda saat menggelar Zoom Meeting New Cary Pick Up, Kamis (21/1/2021).

Tampilan baru New Carry Pick Up terlihat dari ubahan desain eksterior yang terlihat dari ubahan desain front grille dan bumper yang kini mengadopsi bentuk kapak atau Hatched Axe.

Diakui Tokuda, pengaplikasian garis desain Hatched Axe yang tegas memperkuat karakter New Carry Pick Up sebagai kendaraan niaga yang kokoh dan tangguh untuk digunakan di berbagai medan.

Head Marketing PT SIS, Donny menambahkan peluncuran New Carry Pick Up pada tahun 2021 menjadi komitmen Suzuki untuk memberikan produk yang berkualitas sesuai harapan konsumen.

"Tiap tahun kita selalu melakukan penyegaran atau pun mluncurkan produk baru agar bisa menambah kepercayaan, serta kepuasan konsumen terhadap produk kami. Tepat genap 2 tahun New Carry ini hadir tahun ini menjadi komitmen kami untuk melakukan penyegaran sesuai dengan masukan konsumen yang berkaitan dengan produk ini untuk terus berkomitmen memberikan produk yang berkualitas," jelas Donny.

Selain perubahan pada sisi eksterior, untuk menunjang faktor keamanan, New Carry Pick Up yang dipasarkan mulai Januari 2021 sudah dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang terletak di bawah glove box.