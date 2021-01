Yuk Nonton Drama Korea Ongoing di Akhir Pekan, Lovestruck in the City hingga Mr Queen, Ini Linknya

Yuk Nonton Drama Korea Ongoing di Akhir Pekan, Lovestruck in the City hingga Mr Queen, Ini Linknya

BANGKAPOS.COM -- Di akhir pekan ini Anda bingung mau ngapain?

Mungkin ada baiknya Anda melakukan aktivitas, atau menghabiskan waktu akhir pekan Anda dengan menonton drama Korea ( drakor ).

Ya, Menonton drama Korea bisa jadi aktivitas untuk kamu mengisi akhir pekan ini.

Nah, bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu akhir pekan dengan menonton drakor, berikut ini link nonton drakor yang tengah ongoing rekekomendari yang dilansir bangkapos.com dari Tribunnews untuk menemani akhir pekanmu, melalui Asian Wiki:

1. Cheat on Me if You Can

Drama yang tayang di KBS2 ini sudah tayang sejak 2 Desember 2020 lalu.

Sesuai jadwal, Cheat on Me if You Can rencananya akan selesai pada 28 Januari 2021 mendatang.

Cheat on Me if You Can menceritakan tentang sosok Kang Yeo Joo (Cho Yeo Jeong) yang merupakan penulis terlaris.

Cheat on Me if You Can (KBS2 via AsianWiki)

Ia hanya menulis cerita kriminal tentang kasus pembunuhan kejam.