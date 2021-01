UPDATE 13 Orang Kembali Positif Corona, 16 Orang Dinyatakan Sembuh di Kabupaten Bangka

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Juru bicara (Jubir) Satgas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bangka, Boy Yandra, Minggu (24/1/2021) hari ini, kembali menyampaikan adanya tambahan sejumlah 13 pasien yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19, di daerah.

Sejumlah 13 orang terkonfirmasi positif itu, yakni berinisial Js (60), berjenis kelamin laki-laki, inisial Il (39) laki-laki, Ld (34) perempuan, P (53) perempuan, I (50) laki-laki dan Msl (67) perempuan.

"Untuk Msl itu, merupakan pasien yang meninggal (Covid-19). Warga Gang Maras dalam, Sudi Mampir, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat," jelasnya.

Ia melanjutkan, pasien terkonfirmasi positif Corona lainnya, yaitu inisial Dp (63) laki-laki, Tys (9) laki-laki, Ay (1) perempuan, Ya (34) perempuan, Ia (25) laki-laki, Fs (28) laki-laki dan A (49) laki-laki.

Boy juga menyampaikan, tentang adanya tambahan pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19, hari ini. Sebanyak 16 orang kembali dinyatakan sembuh dan dipulangkan ke kediamannya masing-masing, di daerah.

"Yang sudah meninggal (Covid-19) di Kabupaten Bangka berjumlah 14 orang. Sedangkan jumlah keseluruhan kasus (terkonfirmasi) Covid-19 adalah 1094 sedangkan yang sembuh 1032 orang. Jadi, 48 orang masih isolasi dan karantina," ungkap Boy.

Dia melanjutkan, upaya yang telah dilakukan oleh Dinkes Kabupaten Bangka, sampai saat ini, melakukan sejumlah rapid test antigen maupun antibodi dan swab secara masif. Untuk jumlah rapid test Antigen yang sudah dilaksanakan, sampai hari ini berjumlah 1920 orang.

Sedangkan rapid test Antibodi berjumlah 34.563 orang dan swab sebanyak 5317 orang.

"Kalau untuk target daripada WHO hanya satu per 1000 penduduk. Namun, Kabupaten Bangka sudah melaksanakan 16,68 persen per 1000 penduduk. Ini sudah jauh dari target yang telah ditentukan oleh WHO," terangnya.

Jubir Satgas Covid-19 ini juga menyampaikan laporan pelaksanaan vaksin Covid-19 di daerah. Pelaksaan vaksinasi, menurutnya, hingga hari ini terlaksana sejumlah 1296 orang dari 1780 sasaran.

"Kalau dikalkulasikan sudah 72,8 persen. Alhamdulillah sudah cukup tinggi. Jadi, sisa yang belum dipatenkan berjumlah 484 orang," sebut Boy.

"Harapan kami, akhir bulan ini untuk vaksinasi, dapat selesai kita laksanakan 100 persen. Setelah itu kita akan masuk ke tahap kedua," kata Boy.

(Bangkapos.com/Ramandha)