Aktivasi Posko Kemanusian Bantuan untuk Korban Bencana di Sulbar, ACT Babel Ajak Selamatkan Bangsa

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Aksi Cepat Tanggap (ACT) Bangka Belitung mengajak seluruh masyarakat Bangka Belitung untuk ikut serta membantu korban terdampak bencana di Sulawesi Barat melalui program Bangka Belitung Bergerak Bersama Selamatkan Bangsa.

ACT Bangka Belitung sudah mengaktivasi Posko Bantuan Kemanusiaaan Aksi 100 Ton Bantuan Kemanusiaan Babel untuk Sulbar.

“Kedermawanan masyarakat Bangka Belitung sangatlah luar biasa, terlihat dari bencana yang silih berganti masyarakat Bangka Belitung selalu berpartisipasi membantu para penyintas bencana.

Kalau ini pun kami percaya bahwa kedermawanan masyarakat Bangka Belitung pastilah sangat luar biasa. Itulah alasan kami menginisiasi Aksi ini," ungkap Koordinator Aksi 100 Ton Bantuan Kemanusiaan Babel untuk Sulbar dalam rilis, Cherri, Senin (25/1/2021).

Lebih lanjut, ia mengatakan berdasarkan laporan terkini tim relawan ACT yang berada di Sulawesi Barat, kebutuhan pangan menjadi kebutuhan darurat untuk para penyintas gempa di Majane dan Mamuju

Hal ini dikarenakan mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan pangan di lokasi pengungsian.

“Alhamdulillah, kami telah selesai mempersiapkan posko bantuan kemanusiaan yang Insyaallah akan menampung bantuan dari masyarakat Bangka Belitung untuk Sulawesi Barat. InsyaAllah mulai kemarin (24/01/2021) hingga Rabu (03/02) Posko Kemanusiaan ini akan menerima bantuan kemanusiaan dari Masyarakat Bangka Belitung," sebut Cherri.

Dalam kurung waktu 10 hari kedepan, bantuan kemanusiaan ini akan dikirimkan dari Bangka Belitung menuju Sulawesi Barat.

"Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk bahu-membahu untuk menyukseskan dan berkontribusi dalam Aksi 100 Ton Bantuan Kemanusiaan Babel untuk Sulbar dalam bentuk natura makanan pokok berupa beras, gula, minyak goring, air mineral, obat-obatan, masker, susu, makanan, dan popok bayi, sajadah, mukenah, dan selimut ataupun uang tunai yang insyaAllah akan dikirimkan untuk para penyintas gempa di Sulawesi Barat," kata Cherri.

Masyarakat Bangka Belitung dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui Posko Kemanusiaan ACT Bangka Belitung di Jl. Mesjid Jamik No. 27 B, RT.001/RW.001 Kelurahan Massjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang atau di Jl. Stania No 130, RT 003 RW 003, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang ataupun bisa melalui rekening BNI / BNI SYARIAH # 88 0000 2329 an Aksi Cepat Tanggap.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)