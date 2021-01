My Lecturer My Husband Season 2 Segera Tayang, Prilly Latuconsina: Anak Kita Cowok atau Cewek?

My Lecturer My Husband Season 2 Segera Tayang, Prilly Latuconsina: Anak Kita Cowok atau Cewek?

BANGKAPOS.COM - Kisah cinta Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina dalam serial My Lecturer My Husband dipastikan lanjut ke musim kedua.

Kabar ini diumumkan WeTV Indonesia di akun resmi Instagramnya, Sabtu (23/1/2021).

Prilly Latuconsina sebagai pemeran Inggit pun memastikan kalau dirinya akan kembali ke season 2.

"Mas nanti anak kita cowo apa cewe yaa mas? kira-kira gitu kali yaa bisikannya HAHAHA! sampai bertemu di season 2!!," tulis Prilly pada keterangan unggahan di Instagram pribadinya seraya menyertakan foto dirinya bersama Reza Rahadian.

My Lecturer My Husband merupakan serial drama-romantis Indonesia yang adaptasi dari novel Wattpad berjudul sama karya Gitlicious.

Serial yang diproduksi MD Entertainment ini disutradarai oleh Monty Tiwa.

Musim pertamanya tayang sepanjang delapan episode dan tersedia di WeTV Indonesia sejak 11 Desember 2020.

Link Nonton My Lecturer My Husband, Drama Indonesia Reza Rahardian dan Prilly Latuconsina Viral (IG @wetvIndonesia)

Serial ini bercerita tentang mahasiswi bernama Inggit (Prilly Latuconsina) yang dijodohkan ayahnya dengan Arya (Reza Rahadian), dosen yang sangat dibencinya.

Di satu sisi, Inggit masih memiliki kekasih bernama Tristan (Kevin Ardilova), sesama mahasiswa di kampusnya.