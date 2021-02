Suzuki Ertiga Tampil Elegan dan Mewah, Jadi Kebanggaan Keluarga

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Suzuki All New Ertiga dikenal sebagai kendaraan Multi Purpose Vehicle menengah ke atas, dengan rentang harga mulai Rp 200 jutaan saja, tentu menjadikannya sebagai kendaraan keluarga yang value for money dan berkesan mewah.

Dengan tagline 'Kebanggaan Keluarga', Suzuki terus mengembangkan All New Ertiga dengan penyempurnaan baik dari fitur eksterior maupun interior, sesuai dengan masukan-masukan dari pelanggan setia Suzuki.

Perubahan desain yang terus mengikuti kebutuhan konsumen menjadi tolok ukur Suzuki All New Ertiga untuk selalu tampil gaya dan fungsional tanpa mengesampingkan kemewahan.

Di bulan Januari 2021 ini, PT Jagorawi Motor selaku Authorized Dealer Mobil Suzuki Wilayah Bangka Belitung kembali memberikan promo yang sangat menguntungkan yaitu cukup DP mulai Rp10 jutaan atau angsuran mulai Rp 3 jutaan, bunga 0 persen serta undian berhadiah. Undian untuk promo bulan ini berupa iPhone 11, TV 43 inch dan sepeda Polygon.

"Promo bulan ini kami memberikan promo yang sangat menguntungkan bagi konsumen yang ingin memiliki mobil impiannya yaitu cukup DP mulai Rp 10 jutaan atau angsuran mulai Rp 3 jutaan, bunga 0 persen serta undian berhadiah," ungkap Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi kepada Bangka Pos Group, Sabtu (23/1/2021).

"Promo undian bulan Januari akan diundi awal bulan Februari," ujar Pompi.

Penyegaran juga disematkan di sisi interior dengan New Color Dashboard dan New Color Seat Materials di seluruh bagian dasbor, jok, installation panel dan trim door. Nuansa hitam ini mendominasi interior kabin dengan sentuhan kemewahannya.

Tak hanya itu, sentuhan aksen kayu yang elegan pada bagian panel dasbor serta door trim, menjadikan tampilan kabin All New Ertiga Suzuki Sport semakin premium dari varian sebelumnya.

Suzuki All New Ertiga sendiri tak hanya menjual tampilan yang serba mewah saja.

Fitur yang tersemat di jajaran mobil value for money ini juga beragam diantaranya Head Unit Touch yang terhubung langsung dengan web link, radio (AM/FM), MP3, WMA, USB, Waze, Spotify, bluetooth audio, dan bluetooth phone call.