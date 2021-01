Kisah Dibalik Hubungan Vicky Prasetyo dan Kalina Octaranny, Ternyata Presenter Ini Mak Comblangnya

BANGKAPOS.COM-- Kalina Ocktaranny resmi dilamar Vicky Prasetyo, Minggu (24/1/2021).

Moment lamaran pasangan selebritis ini berlangsung khidmat dan penuh haru.

Sebelum menggelar lamaran keduanya kerap memamerkan kebersamaan di depan publik.

Tak banyak yang tahu awal mula kisah cinta dua sejoli yang kini tengah mabuk asmara.

Namun, baru-baru ini Kalina membeberkan awal mula jalinan cintanya dengan Vicky.

Kalina Ocktaranny mengucapkan terima kasih kepada pembawa acara Melaney Ricardo.

Pasalnya, Melaney Ricardo ternyata orang yang menjodohkan Kalina dengan Vicky Prasetyo.

Vicky Prasetyo dan Kalina Ocktaranny (Kolase Instagram/Vicky Prasetyo)

"Mel, terima kasih banyak, ini semua karena lu. Lu yang comblangi gue, thank you so much," kata Kalina Ocktaranny, dikutip Kompas.com dari kanal YouTube, Melaney Ricardo, Selasa (26/1/2021).

Dengan telah berlangsungnya lamaran dengan Vicky, Kalina Ocktaranny meminta doa agar ini menjadi pernikahan yang terakhir dalam hidupnya.