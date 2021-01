Warganet Gencar Jodohkan Agnez Mo dan Ariel NOAH, Kepergok Kembaran Pakai Barang ini : CIyeee

BANGKAPSO.COM - Sedang ramai dijodoh-jodohkan netizen dengan Ariel NOAH, Agnez Mo belum lama ini mempostingan sesuatu yang menjadi sorotan netizen.

Di Postingan tersebut Agnez Mo membahas soal jatuh cinta. Hal ini seiring saat ia sedang dijodoh-jodohkan netizen dengan mantan Luna Maya tersebut.

Postingan yang diunggah di akun @agnezmo pada Minggu (24/1/2021) itu Agnez nampak sedang foto selfie.

Agnez Mo pun terlihat memamerkan wajah minim make up dengan keterangan foto bernada rayuan.

Keterangan foto ini sendiri bak berkaitan dengan situasi Agnez Mo yang dipasangkan dengan Ariel NOAH.

"You... yes you. I love the way you make me smile like no one can," tulis Agnes.

Postingan ini pun langsung mengundang para netizen untuk berkomentar.

Banyak diantara mereka yang menganggap kalau Agnez Mo ini kini sedang dirundung perasaan jatuh cinta.

Tak cuma masalah caption foto ini, rupanya Agnez Mo juga disorot karena terciduk memiliki sepatu yang sama dengan Ariel NOAH.