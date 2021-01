Tatapan V BTS Berakibat 'Fatal', Pantesan ARMY Klepek-klepek Dibuatnya

BANGKAPOS.COM -- Tatapan BTS V berakibat fatal - terutama saat melakukan kontak mata.

Kim Tae-hyung, lahir di Daegu, 30 Desember 1995, lebih dikenal dengan nama panggungnya V, adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktor asal Korea Selatan. Ia merupakan anggota dari grup vokal pria Korea Selatan, BTS.

Taehyung bergabung bersama Bangtan Boys pada tahun 2011, namun tidak diperkenalkan ke publik hingga tahun 2013.

Pada 13 Juni 2013, Taehyung debut sebagai anggota dari Bangtan Boys di Mnet M! Countdown membawakan lagu "No More Dream" dari album singgel debut mereka, 2 Cool 4 Skool.

Lagu pertama yang dia buat dimuat di album The Most Beautiful Moment In Life, Part 1, dia menulis dan memproduseri sendiri lagu berjudul Hold Me Tight.

Dia juga berkontribusi menulis lirik untuk lagu Fun Boyz, yang dikomposeri oleh rekan satu grupnya, Suga. Untuk lagu Run, V ikut membuat melodi dan Jungkook yang menulis liriknya, untuk album mereka selanjutnya The Most Beautiful Moment In Life, Part 2.

Dia juga juga berkontribusi dalam pembuatan komposisi musik dan lirik lagu untuk lagu solonya Stigma di album Wings.

V juga merilis cover lagu dengan J-Hope berjudul Hug Me.

Dan juga mengcover lagu Adele yang berjudul Someone Like You.

V memiliki paras yang tampan dan mata yang bagus.