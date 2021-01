Terapkan Protokol Kesehatan Secara Ketat, Bangka City Hotel Tawarkan Promo Imlek

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Menyambut Tahun Baru Imlek yang jatuh pada bulan Februari nanti Bangka City Hotel selalu tak henti-hentinya memberikan service dan promo terbaik kepada tamu dengan ide-ide dan inovasi baru untuk meningkatkan occupancy (hunian hotel) meski pun di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Adapun promo yang ditawarkan dalam menyambut tahun baru China kali ini yaitu bertajuk “Year of The Cow” yakni tahun sapi dalam perhitungan kalender China.

CEO Bangka City Hotel, Sumiati mengatakan promo yang disediakaan ini sebagai bentuk inovasi dan kreativitas di bidang perhotelan untuk terus menyambut baik tamu yang berkunjung.

Sebagai bentuk inovasi pihak Bangka City Hotel memfasilitasi tamu yang berkunjung dengan memberikan makan siang dan makan malam secara gratis di Eco Garden Seafood Resto bagi tamu yang menginap dengan mengambil promo imlek.

Di mana hanya dengan Rp 375.000, tamu yang berkunjung sudah dapat menikmati kenyamanan kamar di tipe superior yang sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free welcome drink and free parcking area, dan juga spesial lunch and dinner dengan sajian semua menu sapi yakni ada sapi lada hitam, sapi bistik, dan sapi soup yang diberikan secara gratis.

Selain itu juga Anda akan di temani spesial karaoke live gratis di setiap malam kamis dan malam minggu mulai dari pukul 19.00 hingga pukul 22.00 Wib.

Bangka City Hotel

Sumiati mengungkapkan saat ini pihaknya siap menyambut tamu dengan layanan resepsionis dan keamanan security selama 24 Jam.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menerapkan sistem protokol kesehatan yang ketat, seperti telah menyiapkan dua bilik disinfektan yang akan di lalui tamu sebelum memasuki area hotel, mewajibkan tamu mencuci tangan, menggunakan handsanitizer, mengukur suhu tubuh dan edukasi wajib menggunakan masker.

Dia berharap dengan adanya promo imlek year of the cow dapat meningkatkan occupancy (hunian) dan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Bangka City Hotel serta selalu konsisten dalam berinovasi dan memberikan promo terbaik.

Promo rate ini berlaku mulai dari tanggal 28 januari sampai 25 Februari 2021.

Bagi Anda yang ingin reservasi bisa datang langsung di Bangka City Hotel.

di Jl. Alexander No. 1 Kel. Air Itam - Pangkalpinang - Bangka atau dapat menghubungi (0717) 426 2906 Bangka City Hotel) atau Call And Wa (081278900061 Bangka City Hotel), (081995233142 Donni) (082372950458 Tania) dan (085381972008 Yakop).

(Bangkapos.com/Sela Agustika)