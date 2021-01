Cuaca Buruk di Bangka Belitung, Pesawat Air Asia Gagal Landing, Begini Nasib 89 Penumpangnya  

BANGKAPOS.COM ,BELITUNG -- Pesawat Air Asia rute penerbangan Soekarno Hatta (CGK) Jakarta - Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan Belitung, kamis (28/1/2021) sempat gagal landing.

Seharusnya, pesawat tersebut landing pada Pukul 12.50 WIB. Pesawat ini landing, lantaran bad weather, trus go around return to base (RTB).

"Iya tadi sempat balik lagi ke Jakarta. Tadi terbang lagi ke Belitung saat cuaca membaik," kata Executive General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang H AS Hanandjoeddin, Untung Basuki kepada Bangkapos.com, Kamis (28/1/2021).

Namun akhirnya, pesawat yang membawa 89 penumpang itu, berhasil landing di Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjungpandan dalam kondisi selamat pada Pukul 16.15 WIB.

"Alhamdulillah tadi sudah landing dengan selamat. RBT SOP pilot, kalau tidak memungkinkan untuk mendarat, diarahkan untuk kembali lagi, atau mencari tempat landing lebih dekat," jelasnya. (Bangkapos.com/Disa Aryandi)