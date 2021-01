Indra Bekti Positif Covid-19 Tanpa Gejala, Pasang Double Masker Sembil Berjemur: Ini Giliaranku

BANGKAPOS.COM - Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia. Pandemi ini bisa menyerang siapa saja.

Bahkan belakangan kasus positif Covid-19 di Indonesia bisa mencapai belasan ribu orang per harinya.

Kalangan artis Indonesia juga sudah banyak diketahui terpapar virus tersebut, salah satunya adalah Indra Bekti.

Melalui Instagramnya @indrabekti, pembawa acara kondang itu mengumumkan bahwa dirinya terpapar virus Covid-19.

Foto yang ia unggah pada Jumat (29/1/2021), terlihat Indra Bekti memakai double masker sambil duduk berjemur di sebuah kursi.

Dalam Caption foto itu, lelaki berusia 43 tahun itu mengatakan bahwa tanggal (26/1/2021) dirinya dinyatakan positif Covid-19 tanpa gejala.

“This is it, it’s my turn, ya ini saatnya, ini giliranku. Allah sudah atur semuanya, kita tinggal menjalaninya dan berikhtiar.

Mohon doanya teman temanku, dari tanggal 26 Januari 2021 aku dinyatakan Positive covid tanpa gejala dengan CT 20,” tulisnya pada keterangan foto dikutip Grid.ID.

Indra menambahkan, setelah berkonsultasi dengan dokternya, suami dari Aldilla Jelita itu memutuskan untuk melakukan Isolasi Mandiri.