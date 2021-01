Mau Tahu Efek yang Terjadi pada Tubuh Saat Berhenti Minum Kopi? Simak Penjelasan Berikut

BANGKAPOS.COM - Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar orang sangat suka minum kopi untuk membuat tubuh menjadi lebih segar dan berenergi.

Namun, tidak semua orang mengetahui, apa efek samping pada tubuh ketika mereka memutuskan untuk berhenti minum kopi.

Nah, coba perhatikan enam efek yang terjadi pada tubuh jika kita berhenti minum kopi, seperti yang dilansir laman Eat This Not That berikut ini.

1. Mengalami sakit kepala

Saat berhenti minum kopi, kita mungkin akan mengalami beberapa gejala penarikan kecil.

Tergantung pada berapa banyak kafeina yang dikonsumsi setiap harinya.

Gejala yang paling umum terjadi salah satunya adalah sakit kepala.

Hal itu disebabkan oleh karena kafeina mempersempit pembuluh darah yang mengelilingi otak kita.

Jadi, ketika kita berhenti meminumnya, pembuluh darah dapat mengembang dan menyebabkan rasa sakit di kepala.

2. Tubuh merasa lelah