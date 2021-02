Arya Saloka Mesra di Tiktok Awards 2021, Putri Anne Benaran Cemburu, Unggah Foto ini

BANGKAPOS.COM -- Kemunculan pemeran utama dalam Ikatan Cinta, Arya Saloka bersama Amanda Manopo sebagai pasangan Aldebaran dan Andin saat tampil di acara Tik Tok Awards Indonesia 202, membuat heboh.

Tak hanya membuat heboh, kemunculan keduanya sempat diminta berakting layaknya pasangan seperti karakter keduanya di Ikatan Cinta.

Arya Saloka dan Amanda Manopo sempat diminta host yakni Raffi Ahmad dan Nia Ramadhani untuk memperlihatkan chemistry mereka di atas panggung.

Di sisi lain, kehebohan atas hadirnya Arya Saloka di acara tersebut justru memunculkan kekosongan dalam diri sang istri, Putri Anne.

TERLALU CEMBURU Putri Anne, Postingan Arya Saloka Ditunggu Penggemar Aldebaran Ikatan Cinta RCTI. Foto Arya Saloka dengan Putri Anne serta anak mereka (Kolase/Instagram/@putriannesaloka)

Putri Anne seolah mengungkapkan kecemburuannya dengam Arya Saloka yang saat ini semakin sibuk sebagai aktor papan atas.

Baca juga: Jihan Fahira Sampai Kirim Cium Tanda Sayang Tahu Arka Ulang Tahun, Tampan Seperti Anjasmara Muda

Baca juga: Wirda Mansur dan Hasan Ali Jaber Buka Suara, Keduanya Ternyata Saling Mengagumi, Setuju Dijodohkan?

Baca juga: Ariel Noah Akhirnya Ungkap Sosok Wanita Paling Cantik yang Dikaguminya, Bukan Luna Maya & Agnez Mo

Putri Anne membagikan sebuah foto kala Arya Saloka menggendong putra mereka, Ibrahim.

Ia pun mengungkap kerinduan besar dirinya bersama sang putra terhadap Arya Saloka.

Sindiran Putri Anne ke Arya Saloka (Instagram)

""We miss you baba

My baba is the best, the best there ever were..

My baba is the best and i love him just because..