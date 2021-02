Harga Cabai Naik, Pedagang Mengeluh Banyak Pelanggan Kurangi Pembelian

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Harga komoditas bahan pokok seperti cabai, bawang, dan lainnya di Pasar Pagi Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan sejak satu bulan terakhir.

Berdasarkan pantauan Bangkapos.com, Senin (1/2/2021) harga cabai jenis Bangka ini dijual dengan harga lebih tinggi dibandingkan harga cabai dari pasokan luar daerah.

Harga cabai Bangka ini berada dikisaran harga Rp 100.000 per kilogram untuk cabai rawit, dan Rp 80.000 per kilogram untuk cabai keriting. Sedangkan untuk harga cabai dari luar daerah berada dikisaran Rp 80.000 per kilogram jenis cabai rawit, dan Rp 70.000 per kilogram jenis cabai keriting merah.

Sementara untuk harga bawang merah berada mulai dari kisaran Rp 26.000 ribu per kilogram untuk ukuran yang kecil dan bawang putih Rp24 ribu per kilogram.

Syahroni, satu di antara pedagang cabai mengatakan, harga cabai saat ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan harga sebelumnya, bahkan sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir.

"Kalau naik ni kurang lebih sebulan, dimana harga jual sebelumnya untuk cabr rawit Bangka berada dikisaran Rp 5.000 untuk sekarang ini naik jadi Rp10.000 seperti," kata Syahroni kepada Bangkapos.com, Senin (1/2/2021).

Dia menduga kenaikan harga cabai ini disebabkan karena stok yang terbatas dan kondisi cuaca saat ini.

"Saya ambil cabai ini langsung dari petani di Balunijuk. Dimana harga cabai naik ini karena selama musim hujan banyak tanaman mereka ini mati karena penyakit busuk dan stoknya sedikit sehingga harga ini naik dari biasanya," ungkap Syahroni.

Dia menilai tingginya nilai jual cabai jenis Bangka dibandingkan jenis pasokan cabai dari luar karena kualitas dan tingkat kepedasan.

"Kalau kita cabai Bangka ini lebih fresh dari segi kualitasnya karena disini kita ambil langsung ke petani dan juga dari tingkat kepedasan sendiri untuk cabai rawitnya memang diakui lebih pedas," sebutnya.