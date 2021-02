Pawon Steak Gelae Grand Openning, Angkat Konsep "This is Your Happines" 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Restoran Pawon Steak menjadi pilihan tempat kulineran yang tepat bagi anda pecinta steak.

Tak hanya menyajikan menu steak saja, Restoran Pawon Steak ini juga menyediakan berbagai menu makanan tradisonal kepada pengunjung.

Menggunakan menu makan dengan bahan baku berkualitas menjadi bagian utama yang diberikan kepada pengunjung.

"Konsep kita di sini yaitu This is Your Happines. Jadi di sini kita ingin pengunjung yang datang bisa bahagia dengan sajian-sajian menu yang disediakan," Kata Owner Pawon Steak Ridwan Al Bangka Alwi saat Grand Opening Restoran Pawon Steak, Senin (01/02/2021).

Lebih lanjut dimomen grand oppening ini, Pawon Steak juga memberikan diskon 20 persen kepada setiap pengunjung.

Berbagai variasi menu makanan dan minuman tersedia dengan harga yang beragam yakni mulai dari Rp 5.000 untuk minuman dan Rp17.000 untuk makanan.

Sajian Crispy Chicken Steak, Sirloim steak, Nasi Bambu dan beberapa menu lainnya menjadi hidangan khas yang ditawarkan.

Kata Ridwan, minimnya bisnis steak di Kota Pangkalpinang menjadi alasanya tertarik untuk menjalani bisnis tersebut.

Diakuinya sejak satu tahun buka antusias masyarakat yang berkunjung ke Pawon Steak terbilang baik.

"Alhamdulillah hari ini kita ini grand oppening dan sekaligus anniversari satu tahun. Sejauh ini untuk antusias masyarakat lumayan baik,"ucapnya.

Berbagai fasilitas juga diberikan mulai dari Wifi, Live music setiap malam Kamis dan Minggu, dan fasilitas lainnya.

Sementara itu Istri Gubernur Bangka Belitung sekligus Penggiat UMKM Babel, Melati Erzaldi turut hadir pada grand opening tersebut.

Pada kesempan itu, ia terus mendukung UMKM Lokal pemuda daerah di Bangka Belitung.

"Selamat atas grand opening hari ini, semoga Pawon Steak ini bisa terus menyajikan menu-menu andalan yang enak dan disukai oleh masyarakat. Semoga kedepannya terus berkembang dan lebih baik,"ujar Melati.

Nah bagi Anda yang penasaran dan ingin mencicipi kelesatan dari menu steak dan nasi bambu, Pawon Steak buka setiap hari, mulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB yang beralamat di Jl. Balai, Depan Klinik Rona dr. Brizen (samping Mie Koba) Pangkalpinang atau bisa order langsung ke Kontak 081386819991 atau bisa juga melalui aplikasi ojek online atau go anter. (Bangkapos.com/Sela Agustika)