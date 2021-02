Inovasi, Solusi Gebrak Pasar di Masa Pandemi

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Tak bisa dipungkiri, untuk bertahan di kala pandemi, pelaku UMKM harus mampu melakukan inovasi Disruptif dengan menggeser pasar lama menjadi pasar baru melalui dukungan teknologi.

Ini diungkapkan Melati Erzaldi saat mengunjungi Pawon Steak yang terletak di kawasan Jalan Balai, Kota Pangkalpinang untuk memenuhi undangan peresmian rumah makan dengan tagline 'This is Your Happiness', Senin (1/2/21).Berbagai inovasi terus didukung dan diberikan terutama bagi UMKM Babel.

Pandemi Covid-19 menjadi sumber permasalahan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inovasi Disruptif menjadi salah satu cara bertahan.

Membuat pasar baru dengan menggantikan pasar yang lama melalui ide bisnis yang segar dan berinovasi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Koorwil ICSB Melati Erzaldi sangat mengapresiasi Pawon Steak yang telah menerapkan hal ini.

Namun, ibu dari tiga anak ini mendorong bahwa, Pawon Steak dan pelaku UMKM tidak boleh puas di tahap ini saja.

Mereka harus mampu mencapai pasar nasional dengan meningkatkan kualitas, menciptakan kenyamanan, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing yang semakin ketat.

Pawon Steak baru saja berekspansi dari Pawon Bamboo. Hal ini dapat terwujud berkat dukungan dari sahabat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Babel yang merupakan kelompok anak muda dengan kegemaran yang sama di dunia usaha kuliner. Pawon Steak diharapkan dapat menambah ragam alternatif kuliner di Babel.

"Ini adalah gebrakan yang luar biasa dari saudara Ridwan sebagai pemilik Pawon Steak. Ketika yang lain tenggelam di antara pandemi, Pawon Steak mampu bertransformasi seperti baru. Tentu dengan pugaran yang lebih menarik," ungkapnya.

Pawon Steak menjadi salah satu contoh UMKM yang tangguh karena dapat bersaing di tengah masa pandemi dan ekonomi yang sulit saat ini.

"Semoga berkah karena keberkahan bukan tentang seberapa banyak keuntungan yang diperoleh tetapi bagaimana usahanya berjalan baik dan memberikan dampak sosial bagi orang lain," tegasnya.

Hal serupa diaminkan oleh Ridwan, pemilik Pawon steak yang mengatakan bahwa pandemi bukan menjadi sebuah alasan untuk berhenti berinovasi.

(Penulis : Nona Dp/Foto : Iyas Zi/Editor : Natasya)