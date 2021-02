River Where The Moon Rises (Soompi)

Jangan Lewatkan 6 Drama Korea Terbaru di Bulan Cinta Februari ini di Viu, Ada Dear M Hingga L.U.C.A

BANGKAPOS.COM -- Bagi Anda pencinta drama Korea ( drakor ), tentunya jangan sampai ketinggalan di bulan Februari ini.

Apalagi bulan Februari disebut sebagai bulan Cinta, ya 'Valentine Days'.

Karena itu, jangan lewatkan bulan cinta ini begitu saja tanpa drama romantis yang dapat Anda kenang sepanjang masa.

Di Februari ini, Anda bisa saksikan legenda kisah cinta klasik melalui drama River Where The Moon Rises yang dibintangi artis cantik Kim So Hyun dan bintang tampan Ji Soo.

Tak hanya itu, mewarnai di bulan Februari kali ini, Viu mempersembahkan sejumlah drama baru yang sudah ditunggu para pecinta drakor dari berbagai genre.

Drama-drama ini mengisahkan perburuan psikopat dan sosok misterius, rahasia zombie, kehidupan masyarakat kelas atas Korea, hingga usaha pencegahan pembunuhan presiden.

Sepanjang bulan ini, jangan lewatkan drama-drama baru spesial di dari Viu berikut ini:

1. L.U.C.A: The Beginning

Pecinta drama thriller tak boleh melewati tayangan ini karena ada sosok misterius yang akan membuat Anda penasaran.