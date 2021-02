Marco Panari dan Angela Gilsha - Jenazah Marco Panari Dikremasi, Angela Gilsha Tegar Nyanyi Lagu Let It Be di Ibadah Pelepasan Adik

BANGKAPOS.COM - Angela Gilsha menyanyikan lagu Let It Be saat ibadah pelepasan Marco Panari di Rumah Duka RSAD Denpasar.

Ibadah pelepasan jenazah Marco Panari digelar pukul 11.00 Wita, di Rumah Duka RSAD Denpasar, Bali, Selasa 2 Februari 2021.

Ibadah pelepasan Marco Panari disiarkan secara live streaming di channel YouTube Pratama Multi Media.

Angela Gilsha, kakak kandung dari Marco Panari hadir memberikan penghormatan terakhir untuk sang adik.

Dalam salah satu sesi, Angela Gilsha dan sang ayah mempersembahkan sebuah lagu dalam ibadah pelepasan itu.

Keduanya membawakan lagu Let It Be dari The Beatles dalam sesi tersebut.

Angela Gilsha dan sang adik, Marco Panari (Instagram @marc0panari)

Meski tak ada air mata ketika bernyanyi, Angela Gilsha tampak sangat menghayati tiap baris lirik di lagu tersebut.

Angela Gilsha dan orangtuanya juga tampak tegar ketika membawakan lagu tersebut.

Mereka cukup kuat memberikan penghormatan terakhirnya untuk mendiang Marco Panari.

Lantunan doa juga terus dibacakan dalam prosesi tersebut, prosesi ibadah pelepasan tersebut tampak berjalan dengan penuh haru dan khidmat.