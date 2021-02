Audiensi Bersama DPRD dan PT GML, Kades Bukit Layang Sampaikan Aspirasi Warga

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (2/2/2021) sore, menggelar rapat kerja audiensi untuk menindaklanjuti berita acara kesepakatan bersama dari keberlangsungan produksi pihak perkebunan kelapa sawit PT GML dengan warga setempat, diwakili oleh para kepala desa (Kades) dan camat yang bersinggungan langsung dengan wilayah perkebunan tersebut, di ruang rapat paripurna DPRD Bangka.

Usai mengikuti audiensi, Kades Bukit Layang, Andry, yang juga menghadiri audiensi terkait mengatakan, kehadirannya kali ini merupakan permintaan langsung masyarakat dan Camat Bakam untuk mewakili aspirasi masyarakat.

Ia menuturkan, masyarakat desa sendiri sangat berharap, audiensi yang dilakukan kali ini melahirkan tindak lanjut serta solusi demi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Mengenai keberlangsungan produksi lahan sawit di lingkungan mereka.

Audiensi digelar DPRD Bangka, Selasa (02/02/2021) sore bersama PT GML dan perwakilan masyarakat desa (bangkapos.com/Ramandha)

"Ayo sama-sama, bukan kita menyalahkan satu sama lainnya, tetapi bagaimana di masa pandemi (Covid-19) ini, kita membangun daerah ini," jelasnya.

Andry menyebutkan, tuntutan masyarakat sendiri perihal besaran CSR PT GML Rp35 ribu per hektare (He) per tahun untuk masyarakat, dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.

Tuntutan kedua, dikatakannya, masyarakat ingin pihak PT juga dapat menyerap tenaga kerja lokal, khususnya di sekitar kawasan perkebunan secara adil.

"Kemudian plasma. Keharusan melaksanakan Permentan, di mana dengan desa maju, negara menjadi kuat. Dimana dengan adanya plasma, kita ketahui dapat meningkatkan pembangunan desa. Kita ingin desa, dapat maksimal memanfaatkan sumber pendapatan asli desanya," kata Andry.

Kades juga menyampaikan aspirasi masyarakat desa yang mempertanyakan hak guna usaha (HGU) atas tanah pihak PT GML. Andry mengaku, pihaknya sudah mengirimkan surat terkait kejelasan tersebut, terhadap pihak bersangkutan. Namun, belum mendapat balasan hingga saat ini.

Langkah pendekatan secara persuasif kepada pihak PT pun, sudah dilakukan pemerintah desa (Pemdes), akan tetapi belum mendapat balasan.

"Makanya kami sampai ke DPRD ini, berharap eksekutif dan legislatif bersama-sama, bukan saling menyalahkan, mencari titik terang. Harapan kami, sama-sama di pandemi ini, roda perekonomian di desa dapat berjalan dengan baik.