Update, 7.871 Nakes Sudah Divaksin di Babel, Jutaan Vaksin AstraZeneca akan Tiba di Indonesia

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Berdasarkan data pelaksanaan vaksinasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hingga Selasa, (2/2/2021) bahwa sudah sebanyak 7.871 tenaga medis yang telah divaksinisasi di lima wilayah Bangka Belitung yakni Kota Pangkalpinang, kabupaten Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur.

Dengan rincian jumlah penerima yang sudah vaksin di kota Pangkalpinang sebanyak 2.152 orang atau 79,09 persen dari jumlah sasaran 2.721 orang.

Jumlah penerima yang sudah vaksin di Kabupaten Bangka sebanyak 2.583 orang atau 72,35 persen dari jumlah sasaran 3.570 orang.

Jumlah penerima yang sudah vaksin di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 882 orang atau 56,61 persen dari jumlah sasaran 1.558 orang.

Jumlah penerima yang sudah vaksin di Kabupaten Bangka Tengah sebanyak 42 atau 3,10 persen dari jumlah sasaran 1.353 orang.

Jumlah penerima yang sudah vaksin di Kabupaten Bangka Selatan sebanyak 671 atau 53,30 persen dari jumlah sasaran 1.259 orang.

Jumlah penerima yang sudah vaksin di Kabupaten Belitung sebanyak 1.062 orang atau 69,01 persen dari jumlah sasaran 1.539 orang.

Jumlah penerima yang sudah vaksin di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 425 orang atau 36,20 persen dari jumlah sasaran 1.174 orang.

Juru Bicara Vaksinisasi di Bangka Belitung sekaligus Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Pangkalpinang, dr Bangun Cahyo Utomo mengatakan jutaan vaksin AstraZeneca diperkirakan akan tiba di Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021.

"Pemerintah Indonesia kemungkinan akan mendapatkan puluhan juta vaksin Covid-19 dari AstraZeneca melalui skema kerjasama multilateral Gavi Covac Facility. Fasilitas tersebut merupakan kerjasama pengembangan vaksin antara World Health Organization (WHO) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI)," jelas dr Bangun, Rabu (3/2/2021).