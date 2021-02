Peluk Abu Jenazah Marco Panari, Angela Gilsha Tak Kuasa Menahan Tangisanya: Tuhan Kenapa Harus Dia?

BANGKAPOS.COM -- Angela Gilsha, kakak kandung dari Marco Panari hadir memberikan penghormatan terakhir untuk sang adik.

Dalam salah satu sesi, Angela Gilsha dan sang ayah mempersembahkan sebuah lagu dalam ibadah pelepasan itu.

Keduanya membawakan lagu Let It Be dari The Beatles dalam sesi tersebut.

Tak hanya itu, sebagai seorang kakak, Angela Gilsha meluapkan kesedihannya ditinggal Marco Panari untuk selama-lamanya.

Sambil memeluk abu jenazah Marco Panari, Angela Gilsha pun tak kuasa menahan tangisannya.

• Penyebab Marco Panari Meninggal Terungkap, Ternyata Tersedak Mi Instan, Ini Penjelasan Polisi

• Ketika Susi Pudjiastuti Diserang di Medsos, Disebut Kadrunwati dan Ditanggapi Febri Mantan Jubir KPK

• Ma Dede Hamil Lesti Kejora Buat Pengakuan Mengejutkan ke Ibunya, Ternyata Didesak Boy William

Diketahui Marco Panari meninggal dunia di apartemen temannya, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (30/1/2021).

Dalam hasil investigasi polisi dan dokter menyebut, bahwa Marco Panari meninggal dunia akibat tersedak mie instan.

Setelah dilakukan autopsi, jenazah Marco Panari pun di kremasi di Nusa Dua, Bali, pada Selasa (2/2/2021).

Prosesi kremasi itu membuat Angela Gilsha dan orangtua tak berhenti menangis, berteriak nama "Marco, Marco."