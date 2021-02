Batu Rak Bikin Heboh, Empat Hari Masyarakat Dapat 5 Ton, Tim Geologi Dinas ESDM Survei ke Desa Kimak

BANGKAPOS.COM , BANGKA --Tim Geologi Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung (Babel), Jumat (5/2/2021) siang telah datang ke Desa Kimak, Kecamatam Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, untuk melakukan survei awal terkait penemuan Batu Rak, beberapa hari lalu.

Penyelidik Bumi Ahli Muda, Dinas ESDM Babel, Ervina Puri Utami, Jumat (5/2/2021) mengatakan, saat mendatangi Desa Kimak, tim awalnya melakukan koordinasi bersama Kepala Desa Kimak, Musthofa untuk mendapatkan informasi.

"Diketahui bahwa Batu Rak yang digali masyarakat pada dasarnya sudah diketahui sejak lama dan tersebar di beberapa titik," kata Ervina Puri Utami, siang tadi.

Ia menjelaskan, posisi Batu Rak yang sedang digali saat ini berada di koordinat X: 616010 Y: 9783082 terletak di samping jalan utama, di seberang TPU, luas lahan diperkirakan 1 hektare dan yang digali oleh masyarakat kurang lebih 100 m2.

"Aktivitas yang terlihat di lokasi ketika dilakukan survei, masyarakat melakukan penggalian secara manual dengan menggunakan alat yang sangat sederhana kedik, parang dan lainya," kata Ervina Puri Utami.

Ia menjelaskan, untuk diameter lubang penggalian lebih kurang 50 cm, kedalaman maksimal 80 cm.

"Dalam empat hari penggalian oleh masyarakat diperoleh kurang lebih 5 ton Batu Rak. Harga penjualan Batu Rak ini berkisar antara Rp15.000 sampai Rp20.000 per kg, dengan produksi harian per kelompok masyarakat mencapai 90 kg per hari,"ujarnya.

Berdasarkan hasil informasi dan analisa sampel yang dilakukan tim, disimpulkan hasilnya.

"Disimpulkan bahwa materi hitam yang disebut sebagai Batu Rak merupakan hasil pengolahan timah, sebelumnya ditandai dengan ditemukaannya logam timah olahan dan bukan mineral bentukan alam. Untuk analisa lebih lanjut perlu dilakukan tes di laboratorium," ujarnya.

Setelah dilakukan pengambilan sampel oleh Tim Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kemudian dianalisa Bidang Geologi dan Air Tanah, ditemukan adanya logam timah ukuran beragam, berwarna perak, berbentuk bundar di dalam materi berwarna hitam kilap kaca, dan material sangat rapuh.