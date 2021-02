Bocoran One Piece 1003, Luffy Tak Bisa Gunakan Haki hingga Digigit Kaido

BANGKAPOS.COM – Manga One Piece semakin seru untuk di bahas. Kali ini Chapter terbaru manga populer karya Eichiro Oda, One Piece 1003 akan kembali terbit 7 Februari 2021 mendatang.

Namun, Spoiler One Piece Chapter 1003 sudah mulai beredar di internet belakangan ini.

Dalam chapter 1003 ini masih melanjutkan pertarungan antara para Kaisar, Kaido dan Big Mom melawan Bajak Laut Generasi Terburuk, Luffy, Kid, Law, Zoro, dan Killer.

Dalam spoiler yang keluar, diperlihatkan Luffy yang telah habis-habisan menggunakan hakinya untuk Gear 4 sedang kelelahan.

Luffy harus menunggu 10 menit untuk menunggu hakinya kembali terisi. Di saat itulah Kaido yang dalam wujud naga langsung menyerang Luffy dengan menggigitnya.

Zoro yang melihat Luffy diserang Kaido langsung menyerang Kaido dengan jurus pedangnya untuk melindungi Luffy.

Tubuh Kaido kemudian terluka akibat serangan Zoro tersebut. Ia lalu teringat dengan satu-satunya pedang yang mampu melukainya merupakan pedang milik Kozuki Oden.

Untuk spoler yang lebih lengkap, berikut spoiler One Piece Chapter 1003 berjudul The Night On The Board yang dilansir dari situs Reddit:

Chapter 1003 spoilers from OnePiece