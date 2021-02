Permintaan Khusus Via Vallen di Hari Ultahnya Cristiano Ronaldo, Minta Hal Ini pada Kesayangan

BANGKAPOS.COM -- Pedangdut Via Vallen mempunyai permintaan khsusu pada klub kesayangannya, Manchester United. Via Vallen berharap Manchester United membawa pulang Cristiano Ronaldo.

Hal itu disampaikan Via Vallen di kolom komentar postingan resmi Manchester United.

Manchester United mengucapkan ulang tahun kepada lagenda mereka yang kini bermain untuk Juventus, Cristiano Ronaldo.

"Bring him back to his home (Bawa dia kembali ke rumahnya-red)," tulis Via Vallen.

Mega bintang Cristiano Ronaldo tepat berusia 36 tahun. Meski sudah cukup tua, penyerang Juventus itu sama sekali belum habis.

Di pesta ulang tahun yang dia gelar secara sederhana dengan kelaurganya, Cristiano Ronaldo berbicara petualangannya selama ini.

"36 tahun, luar biasa! Rasanya semua dimulai kemarin, tapi perjalanan ini sudah penuh dengan petualangan dan cerita untuk diingat. Bola pertama saya, tim pertama saya, gol pertama saya ... Waktu berlalu!," kata Cristiano Ronaldo.

Dirinya berusaha memberikan versi terbaik dari dirinya.

"Dari Madeira ke Lisbon, dari Lisbon ke Manchester, dari Manchester ke Madrid, dari Madrid ke Turin, tetapi yang terpenting, dari lubuk hati saya hingga dunia ... Saya telah memberikan semua yang saya bisa, saya tidak pernah menahan diri dan saya Saya selalu berusaha memberikan versi terbaik dari diri saya. Sebagai imbalannya, Anda memberi saya cinta dan kekaguman Anda, kehadiran Anda dan dukungan tanpa syarat Anda. Dan untuk itu, saya tidak akan pernah bisa cukup berterima kasih. Aku tidak bisa hidup tanpamu," katanya.

Pada usia ke-36, Cristiano Ronaldo telah 20 tahun menjadi seorang pesepakbola profesional.