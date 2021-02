Manfaat Air Tajin, Tinggi Kandungan Antioksidan, dr Zaidul Akbar : Memperkuat Imunitas Tubuh

Manfaat Air Tajin, Tinggi Kandungan Antioksidan hingga serat, dr Zaidul Akbar : Memperkuat Imunitas Tubuh

BANGKAPOS.COM - Bagi kamu yang lahir di era tahun 80 an dan 90 an tentu tak asing lagi me dengar istilah air tajin.

Ya, air tajin merupakan cairan berwarna putih yang muncul ketika beras mendidih.

Karena mengandung partikel beras, air tajin mengandung karbohidrat. Biasanya diberikan kepada bayi sebagai pengganti susu.

Namun, kandungan gizinya jauh di bawah susu hewani, susu nabati ataupun air susu ibu.

Simak penjelasan dr Zaidul Akbar berikt ini :

Ini air tajin dari beras hitam

Rasanya dan aromanya enak sekali dan tentunya beras hitam merupakan salah satu beras yang sangat tinggi kandungan antioksidannya , serat, dan segudang manfaat lainnya seperti memperkuat imunitas tubuh,menambah tenaga tubuh,melancarkan pencernaan, mengurangi resiko kanker

Dan yang tidak kalah pentingnya, air tajin beras hitam ini sangat baik dalam memperbaiki pencernaan khususnya yang ada masalah lambung seperti maag dan lainnya

Cara buat air tajinnya ya seperti di video saya itu, beras kurleb 3sdm dengan air 400ml, lalu di panaskan pake teko seperti saya itu dengan api kecil banget untuk menghindari rusaknya amilum pada beras, lalu ya tuang ke gelas dan tunggu hangat dan tambahkan madu secukupnya kalo mau manis, bisa di coba 1-2 kali sehari

Ada yang udah nyobain air tajinnya?