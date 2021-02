PCX 160 Mengaspal Di Bangka Belitung

Main Dealer Honda Bangka Belitung memasarkan All New Honda PCX160 dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih. Untuk yang melakukan pembelian sepeda Motor Honda PCX160 akan mendapatkan direct gift berupa Jaket dan Cover Remote serta Helm Exclusive (Khusus Indent Bangka) berlaku periode 05 - 15 Februari 2021

PT Astra Honda Motor (AHM) meluncurkan All New Honda PCX dan All New Honda PCX e:HEV dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih. Motor produksi anak bangsa ini siap untuk semakin memberikan kebanggaan dan menjadi cerminan gaya hidup pecinta skutik premium Tanah Air yang menyenangi sensasi berkendara nyaman dengan teknologi tinggi.

Mengadopsi mesin yang lebih bertenaga dengan kapasitas 160cc 4 katup enhanced Smart Power plus (eSP+), serta memiliki teknologi minim gesekan dan performa yang meningkat, membuat skutik premium ini mampu memberikan kesempurnaan puncak saat dikendarai harian maupun turing. Tampilan baru dengan desain yang mewah dan dinamis memberikan ekspresi berkelas tinggi dan semakin mendukung gaya pengendaranya. Ditunjang fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) pada tipe ABS dan e:HEV, skutik ini memberikan rasa aman bagi pengendara saat melintasi jalan yang licin.

President Director AHM Keiichi Yasuda mengatakan selama satu dekade kehadirannya di Indonesia, skutik premium Honda PCX selalu ingin memberikan kenyamanan dan ekspresi elegan bagi pengendaranya. Dengan berbekal mesin, desain, dan fitur terbaru, All New Honda PCX series diharapkan dapat semakin melengkapi kesenangan berkendara bagi pecinta skutik premium yang juga mendambakan teknologi tinggi.

“Dilengkapi mesin terbaru 160cc dengan 4 katup eSP+, menjadikan All New Honda PCX series semakin nyaman dikendarai dalam berbagai situasi, baik di perkotaan maupun jarak jauh. Perubahan pada ukuran ban yang semakin besar juga mendukung skutik premium ini semakin nyaman dan tampil berkesan,” ujar Yasuda.

Executive Vice President Director AHM Johannes Loman mengatakan penerimaan sangat baik masyarakat terhadap Honda PCX menginspirasi perusahaan untuk terus mengembangkan model ini. Kehadiran All New Honda PCX series produksi anak bangsa ini semakin memenuhi harapan dan kebanggaan dalam bergaya bagi pecinta skutik premium.

“All New Honda PCX series memiliki performa tinggi dan nyaman dikendarai di berbagai situasi. Hal ini diperkuat dengan komitmen kami kepada seluruh konsumen Honda di Indonesia untuk selalu memberikan layanan terbaik di jaringan penjualan dan servis yang tersebar di pelosok negeri, yang tetap memperhatikan protokol kesehatan” ujar Loman.

Performa Mesin Baru

All New Honda PCX mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium ini pun semakin mewujudkan kesenangan berkendara. Sementara itu, All New Honda PCX e:HEV dilengkapi dengan motor assist dan riding mode dengan pilihan mode normal (D) dan sport (S) untuk memberikan sensasi berkendara yang responsif dalam menghadirkan performa maksimal.

Hadirnya fitur HSTC semakin memberikan rasa aman dalam mendukung performa terbaik All New Honda PCX saat melintasi kondisi jalan yang licin, sehingga sensasi kesenangan mengendarai skutik premium ini pun tetap terjaga. Dalam mendukung performanya, All New Honda PCX mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 Km/l. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling stop system (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.

Desain Mewah dan Fitur Canggih

Berupaya menghadirkan kenyamanan dan berkendara kelas tinggi dengan konsep dasar PCX “Personal Comfort Saloon,” desain terbaru dari skutik premium ini merupakan kombinasi dari kemewahan dengan sentuhan garis yang memberikan ekspresi dinamis. Untuk menambah kesan elegan, perubahan pun terdapat pada logo. Sementara itu, versi Hybrid mengalami perubahan nama menjadi e:HEV sebagai symbol elektrifikasi efisiensi teknologi Honda p…