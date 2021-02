Promo Spesial Imlek, Hypermart BTC Pangkalpinang Tawarkan Harga Buah-Buahan Lebih Ekonomis

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Menjelang perayaaan Imlek, Hypermart BTC Pangkalpinang menawarkan berbagai promo menarik untuk berbagai jenis produk seperti buah-buahan, sembako, hingga peralatan elektronik.

Khusus menyambut Imlek, Hypermart BTC Pangkalpinang menawarkan promo buah-buahan dengan harga yang ekonomis. Seperti buah jeruk Kino seharga Rp14.900 per kilogram, jeruk ponkam Rp23.900 per kilogram, Apel Fuji Super Rp40.090 per kilogram dan berbagai promo buah lainnya.

Marketing Hypermart BTC Pangkalpinang Riswanto mengatakan promo buah-buahan imlek ini memang menjadi promo rutin yang digelar terkhusus pada momen perayaaan imlek.

"Sejauh ini banyak dari konsumen yang menyambut baik promo ini, khusunya mereka yang merayakan imlek, seperti jeruk ponkam, jeruk kino, dan Apel Fuji memanng dicari konsumen karena buah-buahan ini menjadi hidangan di momen imlek," kaya Riswanto kepada Bangkapos.com, Selasa (9/2/2021).

Selain buah-buahan, aneka minuman seperti Coca Cola dan Sprite juga ditawarkan dengan harga yang ekonomis, yakni Rp10.990 per botol khusus untuk pembelian langsung. Sementara khusus pembelanjaan menggunakan Shoppepay ditawarkan dengan harga yang lebih ekonomis yakni Rp 7.990.

Tak hanya itu, Hypermat BTC Pangkalpinang juga menawarkan berbagai promo khsusus pada berbagai produk bahan sembako seperti minyak kelapa, beras, detergen dan produk lainnya.

Berbagai promo menarik ini ditawarkan mulai dari promo harian, promo mingguan, hingga promo weekend yang selalu berubah-ubah.

Lebih lanjut, khusus pembelanjaan menggunakan shoopepay pihaknya menawarkan produ spesial dengan harga yang lebih ekonomis seperti minyak goreng dengan harga Rp 24.490, beras Rp 54.900, sabun mandi biore, Rp 14.890, dan lainnya.

Promo yang ditawarkan ini tak hanya dilakukan di gerai Hypermart lantai tiga BTC Pangkalpinang, namun pihaknya juga mengelar promo di lantai dasar BTC Pangkalpinang.

Riswanto mengakui, animo masyarakat yang berkunjung ke hypermart saat ini mulai mengalami peningkatan.