Jonatan Christie Berduka, Kakak Laki-lakinya Meninggal Dunia, Curhat Kenangan dan Pesan Menyentuh

BANGKAPOS.COM - Pebulutangkis Jonatan Christie mengabarkan kakak laki-lakinya meninggal dunia di akun instagramnya.

Jojo- panggilan Jonatan Christie mengunggah foto tengah di pusara sang kakak, Ivan Christie sambil menaburkan bunga.

Tak tampak orangtuanya di foto itu.

"See you when i see you My Brother," tulis Jojo di ungggahannya.

Jojo lalu menuliskan terimakasih untuk kakaknya yang harus berpulang di usia 29 tahun.

Disebutkan Jojo, fisik sang kakak memang tidak sempurna seperti manusia normal.

Namun kakaknya jauh lebih berharga dan memiliki talenta besar.

Berikut ungakapan pilu Jojo:

