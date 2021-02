Beredar Video Seorang Pria Diduga Robby Purba Ngamuk dan Dorong Pelayan Cafe

BANGKAPOS.COM --- Baru-baru ini beredar video viral yang diunggah oleh akun Instagram @lambeturah.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria diduga Robby Purba memarahi pelayan cafe lantaran telah menupahkan sesuatu.

Video diduga Robby Purba ngamuk hingga tega dorong pelayan wanita viral di media sosial.

Video yang diambil dari jauh tersebut diduga Robby Purba sempat memarahi pelayan di tempat tersebut.

Dalam rekaman video yang diunggah Lambe Turah itu, telihat pria diduga Robby Purba ini mengangkat tangannya saat pakaiannya coba dibersihkan oleh pelayan.

Kejadian tersebut dimulai ketika pria yang diduga sebagai Robby Purba terlihat merasa terganggu, lalu mengangkat kakinya.

Seperti baru saja terjadi insiden sesuatu yang tumpah di cafe itu.

Setelah kejadian tersebut, ia mulai beranjak dari tempatnya dan terlihat mendorong salah satu pelayan wanita yang tengah berberes.

Dalam video tersebut, pria diduga Robby Purba ini tampak ditenangkan oleh seseorang yang saat itu sedang bersamanya.

Hingga berota ini diturunkan Robby Purba masih belum memberikan tangapan terkait video viral yang menyeret namanya itu.

Pria diduga Robby Purba ngamuk hingga dorong pelayan wanita. (Tangkap layar instagram)

Robby Purba Sempat Sakit

Di bulan november lalu, Robby Purba sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Hal tersebut diketahui dari postingan Robby Purba melalui akun Instagram pribadinya @robbypurba, Selasa (17/11/2020).

Dalam foto tersebut, sahabat Roy Kiyoshi itu tampak duduk di atas tempat tidur rumah sakit

Selang infus pun mengalir di salah satu tangan presenter berdarah Batak ini.

Tepat di hadapan Robby Purba, tampak hidangan khas seorang pasien rumah sakit.

Melalui keterangan unggahannya, Robby Purba seakan menyapa para pengikutnya di Instagram.

"Good morning, apa kabar dunia?" tulis Robby Purba seperti dikutip Grid.ID.

Robby Purba tengah menjalani perawatan di rumah sakit. (Instagram pribadinya @robbypurba)

Presenter kelahiran Bandar Lampung itu pun mengungkapkan apa yang dikatakan dokter mengenai kondisinya.

Hal tersebut membuat Robby Purba untuk bebas makan.

"So, pas dokter Raden bilang - i have to stop my diet, di sini gw makan sehari bisa 7 kali!!!" kata Robby Purba.

Dengan pola makan seperti itu, Robby Purba pun menyamakan dirinya dengan bayi gorila

"Hahahaha mana ada pasien terbaring tapi makan kek bayi gorilla! Sampai order lewat aplikasi tengah malam pulak," lanjutnya.

Robby pun menganggap perawatannya di rumah sakit seperti tengah berlibur.

"Marilah kita nikmati ‘holiday’ ini. Jangan tanya Pipi kenapa.. it’s called ‘FREEDOM’," tutup Robby Purba.

MURKA Robby Purba disebut meninggal dunia

Presenter Robby Purba mendadak melupakan emosinya ke media sosial instagram.

Setelah Robby Purba mendapati video yang diunggah ke youtuber terkait dirinya tak benar alias Hoax.

Dalam video tersebut disebutkan jika Robby Purba dikabarkan meninggal dunia.

Secara tegas Robby Purba menyampaikan ancaman kepada channel youtube yang menggunggah video tersebut.

"Woy!!! Ini orangnya lagi berak!!! Meninggal dari mana! Ibab!!!! Wkwkwkwkw...," tulis Robby Purba, Sabtu (12/12).

Saking emosinya, Robby bahkan sampai ingin melaporkan dua akun channel YouTube itu ke polisi.

"Kek gini, dilaporin nangis2 nanti... makan noh uang haram ad sense.," lanjutnya.

Sontak Postingan Robby Purba tersebut mendapatkan respon dari warganet.

Warganet pun mensupport Robby Purba untuk memberikan pelajaran kepada pemilik akun tersebut.(*)

