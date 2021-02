Satu Hari Jelamg Imlek, Tidak Ada Lonjakan Penumpang di Bandara Depati Amir

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Satu hari jelang Tahun Baru Imlek (12/2/2021), situasi Bandara Depati Amir, Kota Pangkalpinang terpantau normal. Belum menunjukan lonjakan penumpang seperti tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan pantauan Bangkapos.com, Kamis (11/2/2021) Bandara pun masih tampak sepi, hanya terlihat beberapa penumpang yang duduk di area tunggu luar bandara saja.

Begitu juga dengan situasi pintu kedatangan yang terlihat sepi.

Momen tahun baru Imlek kali ini tampak berbeda dari tahun sebelumnya.

Hal ini diakui langsung oleh Manager Of Airport Operation and Service PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Erwin Adiyasha.

Dia mengatakan jumlah penumpang di Bandara Depati Amir Pangkalpinang jelang imlek di tengah pandemi Covid-19 ini mengalami penurunan hingga 80 persen.

"Pergerakan Imlek kali ini di Bandara Depati Amir diperkirakan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 53 persen untuk penerbangan dan penurunan 80 persen (sesuai kapasitas 70 persen) untuk penumpang," kata Erwin kepada Bangkapos.com, Kamis (11/2/2021).

Kata Erwin, jumlah penumpang yang masih belum stabil bahkan naik ini sudah terjadi sejak pandemi Covid-19, dengan rata-rata penumpang saat ini masih didominasi dari daerah Jakarta.

Per hari ini, dia mengatakan, total penerbangan di Bandara Depati Amir masih sama seperti satu hari sebelummya, yakni sebanyak 18 penerbangan.

"Untuk penerbangan terjadwal total sebanyak enam penerbangan landing dan enam penerbangan yang take off dari Bandara Depati Amir. Sedangkan untuk yang tidak terjadwal total ada tiga yang landing dan tiga yang take off dari Bandara Depati Amir," Sebut Edwin. (Bangkapos.com/Sela Agustika)