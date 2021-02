Kesulitan Menelan? Ini Kemungkinan Beberapa Penyebabnya yang Perlu Diwaspadai

BANGKAPOS.COM - Anda mungkin pernah mengalami kesulitan menelan atau disfagia.

Melansir alodokter.com, saat mengalami disfagia, proses penyaluran makanan atau minuman dari mulut ke dalam lambung akan membutuhkan usaha lebih besar dan waktu yang lebih lama.

Penderita disfagia akan kesulitan menelan yang bisa disertai dengan rasa nyeri saat menelan, tersedak atau batuk saat makan dan minum, atau nyeri ulu hati.

Gejala ini tidak selalu mengindikasikan kondisi medis.

Faktanya, susah menelan mungkin bersifat sementara dan dapat hilang dengan sendirinya.

Penyebab susah menelan

Menurut National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD), terdapat 50 pasang otot dan saraf yang digunakan untuk membantu dalam proses menelan.

Dengan kata lain, ada banyak hal yang bisa salah dan menyebabkan masalah menelan.

Melansir Mayo Clinic, beberapa kondisi yang dapat menjejadi penyebab susah menelan, termasuk:

1. Akalasia