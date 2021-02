Angpao JNE Meriahkan Imlek 2021

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Ditengah pandemi Covid-19, Tahun Baru Imlek 2572 yang jatuh pada tanggal 12 Februari 2021 sangatlah berbeda.

Imlek menjadi momen untuk bertemunya seluruh keluarga untuk bersilahturahmi serta berbagi, namun bagi masyarakat yang akan merayakannya harus tetap mematuhi protokol kesehatan.

Di momen spesial ini, JNE pun ingin berbagi kebahagiaan dengan semua pelanggan setianya agar aktifitas peng­iriman paket menjadi semakin menyenangkan. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pun digelar untuk pelanggan.

Pada 12 – 28 Februari 2021, JNE menggelar program untuk memeriahkan moment Imlek di 16 kota, yaitu Jambi, Pekanbaru, Surabaya, Semarang, Palembang, Pangkalpinang, Medan, Pontianak, Bogor, Manado, Singkawang, Tangerang, Batam,Tanjungpinang, Malang, dan SIlangit.

Pada program berbagi kebahagiaan ini, akan ada hadiah berupa merchandise menarik untuk para pelanggan yang beruntung. Untuk mendapatkan hadiah ini, para pelanggan cukup berfoto di cash counter yang telah dihias dengan pohon angpao atau gate imlek. Kemudian upload foto tersebut ke Instagram mu, cantumkan caption berupa harapan dan moment Imlek kamu di 2021, follow @jne_id dan @jne.(nama cabang), kemudian tag 3 teman kamu.

Selain itu, dalam perayaan Imlek minum teh adalah sebagai tradisi dan sebagai simbol permohonan maaf kepada kedua orang tua, serta dianggap pula sebagai simbol rasa hormat dan kemakmuran di tahun berikutnya. Untuk tetap melestarikan budaya ini, JNE memberikan tea set untuk Wihara dan restaurant hidangan khas Tionghoa serta panti asuhan di 16 kota tersebut.

Momen Imlek kali ini juga semakin meriah untuk para member JLC (JNE Loyalty Card) yang mengirim paket melalui 9 cabang terpilih yaitu Jakarta berlokasi di counter JNE Tomang Raya No. 9, Medan, Tanjung Pinang, Manado, Pontianak, Surabaya, Semarang, Tangerang dan Batam.

Member JLC cukup mengunjungi kantor JNE terpilih dan melakukan transaksi dengan nilai minimal Rp 200.000 akan berkesempatan untuk mengambil 1 kupon undian berhadiah langsung. Selain itu untuk para pelanggan member JLC (JNE Loyalty Card) serta pelanggan new member JLC yang juga mengirimkan paket di counter JNE Tomang Raya no. 45 serta JNE Tomang Raya no. 6 untuk mendapatkan hadiah menarik dari pohon angpao yang telah disediakan.

JNE juga memberikan “ang­pao” lainnya untuk seluruh pelanggan setia yaitu diskon ongkir untuk pengiriman dengan tujuan ke luar negeri atau JNE International Service. Selama periode 12 – 18 Februari 2021, diskon ongkir 20% siap dinikmati oleh pelanggan yang mengirimkan paket dengan tujuan ke Singapura, China, Hong Kong, dan Taiwan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Eri Palgunadi Vp of Marketing JNE, menyampaikan, “Mewakili seluruh manajemen dan kar­yawan JNE, kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2572 bagi yang merayakan, Gong Xi Fa Cai. Semoga di tahun ini mau pun tahun-tahun berikutnya, kita dapat terus meraih berbagai kesuksesan, sehingga dapat terus berbagi kebahagiaan terhadap sesama dan memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi bangsa serta negara”.

Selama lebih dari 30 tahun, JNE telah menjadi bagian hidup masyarakat Indonesia, karena selalu berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan pengiriman paket dengan menghadirkan beragam produk layanan atau fasilitas.

Oleh karena itu dalam berbagai momen istimewa se­perti hari-hari besar, JNE pun turut berpartisipasi dan mera­yakannya. Sesuai dengan tagline “Connecting Happiness” yaitu mengantarkan kebahagian di setiap langkah dan program sehingga memberikan manfaat untuk masyarakat. (*/adv)