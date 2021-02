Hati-hati, 5 Kebiasaan Minum Ini Buruk bagi Kesehatan Lever

BANGKAPOS.COM - Lever atau hati merupakan organ penting yang bertanggung jawab untuk menyaring darah yang datang langsung dari saluran pencernaan, tepat sebelum darah itu diteruskan ke seluruh tubuh.

Organ ini juga membantu membuang racun dari aliran darah.

Oleh karena itu, penting agar kita tidak membanjirinya dengan zat yang dapat menghalangi fungsi penting tersebut, seperti alkohol dan gula tambahan.

Diketahui, penjualan alkohol melonjak di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2020 karena lebih banyak orang menghabiskan waktu di rumah, dan memerangi tingkat stres akibat pandemi Covid-19.

Nah, hal tersebut akhirnya memicu orang-orang untuk menderita penyakit lever.

Rumah Sakit Keck di Los Angeles baru-baru ini melaporkan, penerimaan untuk hepatitis alkoholik dan gagal hati meningkat sebesar 30 persen tahun lalu, dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lompatan kasus tersebut memang sebagian besar terkait dengan penyalahgunaan alkohol.

Di samping itu, ada pula kebiasaan buruk minum lainnya yang dapat merusak hati, seperti yang dilansir dari laman Eat This Not That berikut ini.

1. Wanita yang minum lebih dari segelas alkohol

Pedoman diet USDA terbaru terus mengatakan, minum hingga satu gelas minuman mengandung alkohol setiap hari tak mengganggu kesehatan wanita secara keseluruhan.