UPDATE Kabupaten Bangka Tambah 14 Pasien Positif, Hasil Rapid Swab Antigen 420 Santriwati IC Negatif

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka bertambah 14 orang, Selasa (16/02/2021).

Sedangkan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang dinyatakan sembuh juga 14 orang.

"Jadi jumlah total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 ada 1.690 orang, sedangkan jumlah pasien yang sembuh ada 1.613 orang, dan yang masih dirawat atau belum sembuh ada 58 orang, sedangkan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal ada 19 orang," jelas Boy Yandra, Juru Bicara Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Selasa (16/02/2021) sore kepada Bangkapos.com.

Menurutnya, kegiatan yang dilakukan Dinkes Kabupaten Bangka melaksanakan Swab PCR kedua untuk 327 orang santriawan ponpes IC Sungailiat.

"Sedangkan untuk Rapid Swab Antigen berjumlah 420 orang terdiri dari 405 orang santriwati dan 15 orang pengasuh ponpes. Alhamdulillah hasil rapid swab antigen 420 ini semuanya negatif," ujar Boy Yandra.

Dilanjutkannya sesuai instruksi Bupati Bangka Mulkan yang juga Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, maka penghuni ponpes yang hasil rapid swab antigennya negatif diharapkan pulang ke rumah masing-masing.

"Upaya yang sudah dilakukan Pemkab Bangka secara masif untuk melakukan Rapid Swab Antigen hingga 15 Februari 2021 sebanyak 6.158 atau 19,31 per 1.000 penduduk yang mana sudah jauh dari target WHO yaitu 1 per 1.000 penduduk," tukas Boy Yandra.

Sedangkan untuk rapid test antibodi, Pemkab Bangka sudah melakukan sebanyak 35.089 orang.

"Kegiatan ini terus dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Bangka mengacu pada 3 T, yaitu Tracking, Testing dan Treatment guna mencegah penyebaran penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Bangka," ungkap Boy Yandra.

Sedangkan untuk hasil Swab PCR terhadap 327 orang santriawan ponpes IC Sungailiat sudah dikoordinasikan kepada BNPB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar hasilnya bisa lebih cepat keluar guna memudahkan memutuskan mata rantai penyebaran penularan wabah Covid-19 di lokasi ponpes IC Sungailiat itu.

(Bangkapos.com /Edwardi)