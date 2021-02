Pakai 50 Liter Darahnya Sendiri untuk Menulis Kitab Suci, Ini Fakta Mengejutkan Saddam Husein

All that's Interesting

BANGKAPOS.COM-Mantan pemimpin Irak Saddam Husein memang sudah lama meninggal dunia.

Namun hingga saat ini namanya masih dikenang sebagai seorang pemimpin yang kontroversial.

Ia bahkan dianggap sebagai seorang diktato saat memimpin negaranya.

Melihat kembali para diktator lain menunjukkan bahwa mereka semua memiliki kebiasaan aneh, begitu juga dengan Saddam Hussein.

Dan dilansir dari We are the mighty, berikut di antaranya:

Saddam husein (Intisari-online)

1. Dia menulis novel roman terlaris

Novel ini awalnya diterbitkan tanpa nama, tapi semua orang tahu Hussein menulis " Zabiba and the King."

Dalam dekade antara penerbitannya dan Perang Teluk, diktator Irak itu mendorong seniman Irak untuk menceritakan kisah-kisah palsu tentang "kehidupan idilis" warga Irak.

Surat kabar Irak mulai melaporkan bahwa Hussein lah mungkin penulisnya.

Novel itu langsung menjadi buku terlaris.