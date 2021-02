Nasabah Kaya Mendadak dapat Rp 7 Trilliun, Citibank Salah Transfer Uangnya Tak Bisa Ditarik

BANGKAPOS.COM, NEW YORK, - Akibat kesalahan transfer uang milik Citibank sebesar 500 juta dollar AS atau setara dengan Rp 7 triliun (kurs Rp 14.000/dollar AS) lenyap.

Bank raksasa yang berkantor pusat di Newyork, Amerika Serikat itu tak bisa lagi menarik uang yang terkirim ke nasabahnya.

Setelah salah transfer, sayangnya Hakim Pengadilan Distrik AS memutuskan tak mengizinkan Citibank untuk memulihkan dana hampir setengah miliar dollar AS yang secara tidak sengaja ditransfer ke salah satu kreditur bank, perusahaan kosmetik Revlon.

Mengutip CNN, Rabu (17/2/2021), awalnya Citibank berniat mengirimkan hanya 8 juta dollar AS untuk pembayaran bunga kepada Revlon.

Namun Citibank secara tidak sengaja mentransfer hampir 100 kali lipat dari jumlah itu, termasuk 175 juta dollar AS ke dana lindung nilai.

Secara keseluruhan, Citibank tidak sengaja mengirimkan 900 juta dollar AS kepada Revlon.

Untuk bisa mendapat dana itu kembali, perbankan akhirnya mengajukan gugatan pada Agustus.

Namun, mereka masih belum menerima 500 juta dollar AS dari 10 firma penasihat investasi setelah salah transfer.

Bagaimana di Indonesia?

Menarik mundur setahun belakangan, fenomena salah transfer ini sempat terjadi di salah satu Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.