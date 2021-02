Update Harga Motor Yamaha dan Honda Terbaru Februari 2021 Di Kota Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dealer motor Yamaha maupun Honda telah merilis harga motor-motor terbaru pada Februari 2021.

Harga tersebut dihimpun Bangkapos.com di Dealer Yamaha CV. Sumber Jadi Bukit Intan dan Tunas Honda PT. Asia Surya Perkasa di Jl Ahmad Yani Kota Pangkalpinang pada Kamis (18/2/2021).

Berikut daftar harganya :

Mio M3 CW Rp 17.650.000

Mio M3 AKS SSS Rp 18.550.000

Mio S Rp 18.450.000

FINO SPORTY/ PREMIUM 125 Rp 20.050.000

FINO GRAND 125 Rp 20.900.000

FREEGO Rp 20.650.000

FREEGO S Rp 22.150.000

FREEGO S ABS Rp 24.800.000

LEXI Rp 22.600.000

LEXI S Rp 25.300.000

LEXI ABS Rp 27.800.000

MX KING Rp 26.050.000

AEROX 155 VVA GP Rp 26.800.000

All New AEROX 155 C Rp 27.850.000

All New AEROX 155 C ABS Rp 30.550.000

ALL NEW NMAX 155 Rp 30.950.000

ALL NEW NMAX 155 ABS Rp 35.400.000