UPDATE : Pasien Covid-19 di Kabupaten Bangka Bertambah 12 Orang

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka bertambah 12 orang, sedangkan yang sembuh ada 10 orang, Kamis (18/2/2021).

"Jadi total jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka sebanyak 1.711 orang, sedangkan pasien yang sembuh total ada 1.638 orang, sehingga masih ada 54 orang yang masih diisolasi dan menjalani karantina dan perawatan yang sudah disiapkan Pemkab Bangka dan 19 orang tercatat meninggal dunia karena terkonfirmasi positif Covid-19," kata Boy Yandra, Jubir Tim Satgas Penanganan Kabupaten Bangka, Kamis (18/2/2021).

Ditambahkannya jadi tingkat kesembuhan keseluruhan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka yakni 95,73 persen, dan jumlah kontak erat 3.998 orang dan suspect 1.202 orang.

Upaya yang terus dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka dalam rangka memutuskan mata rantai penyebaran penularan wabah Covid-19 ini secara masif melalui rapid swab antigen dan rapid test antibodi serta swab PCR.

"Kabupaten Bangka sudah melakukan Swab PCR 21,2 per 1.000 penduduk, sedangkan acuan Kemenkes 1 per 1.000 penduduk, jadi hal ini sudah melampaui target Kemenkes dan WHO," ujar Boy Yandra.

Dilanjutkannya, Pemkab Bangka juga sudah melakukan Rapid Test Antibodi 38.000-an dan Rapid Swab Antigen sekitar 7.000 an.

"Alhamdulillah sudah cukup maksimal upaya yang sudah dilakukan untuk memutuskan mata rantai penyebaran penularan wabah Covid-19 di Kabupaten Bangka," tegas Boy.

Boy terus mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin melakukan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjada jarak dan mencuci tangan.

"Sedangkan BPBD Kabupaten Bangka sudah melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi yang dinyatakan ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19," katanya. (Bangkapos.com/Edwardi)