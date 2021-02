Harga Bawang dan Cabai Rawit di Pasar Besar Pangkalpinang Naik, Cabai Keriting Justru Turun

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Harga bawang merah maupun bawang putih mengalami kenaikan di Pasar Besar atau Pasar Pembangunan Kota Pangkalpinang, Jumat (19/2/2021).

Selain itu, harga cabai rawit juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara cabai keriting justru mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bangkapos.com pada salah satu distributor maupun pedagang cabai, bawang serta bahan pokok beberapa item kebutuhan dapur mengalami kenaikan.

Hamid, distributor sekaligus pedagang mengungkapkan, bawang putih naik Rp2.000 per kg, sementara bawang merah naik Rp3.000 per kg.

"Bawang putih naik menjadi Rp26.000 per kg sehingga per ons Rp3.000 sampai Rp4.000. Sebelummya Rp24.000 per kg. Kemudian bawang merah juga naik Rp3.000 per kg yakni saat ini Rp35.000 per kg dan per ons Rp4.000 sampai Rp5.000 per ons," kata Hamid saat ditemui oleh Bangkapos.com, Jumat (19/2/2021).

Sementara cabai kecil mengalami kenaikan hingga Rp5000 per kg sehingga harga cabai kecil menjadi Rp85.000 per kg.

"Harga cabai rawit atau kecil naik menjadi Rp85.000 sehingga eceran per ons dijual ada yang Rp9.000 sampai Rp10.000 per ons-nya," ungkap Hamid.

"Kalau cabai besar justru turun Rp10.000. sebelumnya Rp50.000 per kg sekarang menjadi Rp40.000 per kg dengan harga ons bervariasi mulai dari Rp5.000 sampai Rp6.000," lanjutnya.

Sementara bahan lainnya diakui Hamid masih normal, yakni beras RM stabil tetap Rp13.000, beras sendok Rp.11.000,Gula Rp13.000 dan minyak Rp13.000 serta bahan lainnya masih normal.

Hamid mengatakan, naiknya harga bawang merah dikarenakan pengaruh cuaca yakni hujan, sementara bawang putih naik karena pasokan dari China kurang karena baru selesai Imlek.