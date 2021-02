UPDATE Sepekan Ini Jumlah Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Bangka 123 Orang, Sembuh 122 Orang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kabar terkini jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka, Minggu (21/02/2021) bertambah 7 orang, sedangkan pasien positif Covid-19 yang sembuh ada 10 orang.

"Jadi jumlah total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kabupaten Bangka sebanyak 1.768 orang, sedangkan pasien yang sembuh ada 1.683 orang jadi ada 66 orang saat ini menjalani isolasi dan karantina di Mess yang disediakan Pemkab Bangka," jelas Boy Yandra, Jubir Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bangka, Minggu (21/02/2021) sore.

Dilanjutkannya untuk pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia ada 19 orang.

Sedangkan jumlah kontak erat ada 4.023 orang , suspect 1.234 orang, suspect discardit 1.172 orang dan menunggu hasil laboratorium 496 orang.

"Kalau kita bandingkan data dalam satu Minggu ini antara jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan pasien yang sembuh hampir berimbang yakni 123 positif dan 122 orang sembuh," kata Boy Yandra.

Dilanjutkannya, upaya yang dilakukan Dinkes Kabupaten Bangka saat ini melakukan Swab PCR berjumlah 6584 orang atau 20,62 per 1.000 penduduk, dimana WHO hanya menargetkan 1 per 1.000 penduduk.

Sementara untuk pemeriksaan Rapid Test Antibodi sebanyak 35.184 orang dan Rapid Swab Antigen 6.169 orang.

Boy Yandra terus mengimbau masyarakat untuk selalu disiplin melakukan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjada jarak dan mencuci tangan.

"Sedangkan BPBD Kabupaten Bangka sudah melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa lokasi yang dinyatakan ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 hingga radius 100 meter," tandas Boy Yandra.

Selain itu Dinkes Kabupaten Bangka terus komitmen untuk melakukan 3T, yaitu Treatment, Testing dan Tracing baik terhadap para kontak erat anggota keluarga maupun masyarakat sudah sangat maksimal di masyarakat dan perkantoran dengan harapan Kabupaten Bangka kembali ke zona aman atau zona hijau.

Proses Pemulangan Santri IC Aman

Kegiatan Swab PCR di ponpes IC Sungailiat (Ist/Boy Yandra)

Disisi lain mengenai proses pemulangan para santriwati di ponpes IC Sungailiat sudah berlangsung aman dan lancar.

Sedangkan keadaan 125 santriawan yang dinyatakan positif dari hasil Rapid Swab Antigen dalam keadaan sehat dan menjalani isolasi di asrama serta terus dipantau tim medis RS Medika Stannia Sungailia,.

"Pada hari Sabtu (20/02/2021) kemarin Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menyempatkan diri mengunjungi ponpes IC Sungailiat, Alhamdulillah beliau memberikan apresiasi karena berjalan dengan baik dan bagus sesuai protokol kesehatan dan beliau juga memberikan bantuan ke ponpes IC Sungailiat, kami juga mengucapkan terimakasih atas kunjungan ini," ungkap Boy Yandra.

