Harga Cabai Rawit Selangit, Pedagang Tak Berani Stok Banyak

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Harga cabai rawit di kota Pangkalpinang saat ini mengalami kenaikan yang signifikan.

Seperti yang diungkapkan oleh Eko (32) pedagang cabai di Pasar Besar Kota Pangkalpinang.

"Harga cabai kecil Bangka naik mencapai Rp120.000 per kilogram dan cabai rawit dari luar Rp110.000 per kilogram, kalau Per ons kita jual Rp13.000," ungkap warga Kampung Opas Pangkalpinang ini, saat ditemui oleh Bangkapos.com, Selasa (23/2/2021) sore.

Eko mengatakan, hanya cabai rawit yang naik sementara cabai keriting tidak naik.

Kenaikan mencapai Rp 120.000 per kilogram diakuinya terjadi sejak 3 hari yang lalu dan dikarenakan banyak yang gagal panen karena faktor cuaca.

"Mungkin banyak yang gagal panen bulan-bulan ini, sehingga petani rugi dan pemasokan cabai rawit pun menjadi sedikit dan menyebabkan harga semakin naik," katanya.

Naiknya harga cabai rawit, dirinya sangat kesulitan karena berimbas sepinya pembeli dan hanya membeli sedikit.

"Sangat berpengaruh, harga jualnya tinggi dan dapat konsumen pun susah," sebutnya.

"Biasanya kami ambil 10 kilogram cabai kecil untuk dijual, sekarang hanya berani ambil 5 kilogram karena sepi pembeli semenjak harganya tinggi," ungkap Eko.

Dia mengatakan, tidak sedikit konsumen yang mengeluh terhadap harga cabai semakin naik yang biasa Rp 10.000 satu ons sekarang Rp13.000.